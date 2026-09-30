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TV3 naujienos > Lietuva

Nuo spalio – svarbūs pokyčiai pacientams: štai kas laukia poliklinikose

2026-09-30 11:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 11:26
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Nuo spalio 1 d. pacientų laukia pokyčiai poliklinikose įsigalioja nauja tvarka, kai dalį tyrimų paskirti nebūtinai turės gydytojas. Taip pat yra pakeitimų dėl mobiliosios odontologijos paslaugų teikimo.

Nuo spalio – svarbūs pokyčiai pacientams: štai kas laukia poliklinikose (nuotr. Gediminas Martinkėnas)
GALERIJA (7)

Nuo spalio 1 d. pacientų laukia pokyčiai poliklinikose įsigalioja nauja tvarka, kai dalį tyrimų paskirti nebūtinai turės gydytojas. Taip pat yra pakeitimų dėl mobiliosios odontologijos paslaugų teikimo.

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Naujienų portalas tv3.lt apžvelgia laukiančius pokyčius.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Nuo spalio 1 d. – svarbūs pokyčiai poliklinikose

Nuo spalio 1 d. slaugytojai galės atlikti daugiau tyrimų ir vertinti jų rezultatus. Viliamasi, kad taip šeimos gydytojai daugiau laiko galės skirti tiems pacientams, kuriems labiausiai reikalingos jo kompetencijos. 

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Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), plečiamos slaugytojų funkcijos leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą. „Šeimos gydytojo komanda turi veikti kaip komanda – kiekvienas specialistas turi atlikti tas funkcijas, kurioms yra pasirengęs. Nemažai gydytojo laiko užima darbai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali atlikti slaugytojas. 

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Lgoninė (nuotr ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Taigi pakeitimais siekiame, kad gydytojas daugiau laiko galėtų skirti pacientui, kuriam reikia būtent jo konsultacijos, diagnozės nustatymo ar gydymo sprendimo, o slaugytojas turėtų daugiau galimybių savarankiškai panaudoti savo profesines žinias ir kompetenciją“, – sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.

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Kokius tyrimus galės paskirti slaugytojas?

Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams.

Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus – protrombino laiko ir tarptautinio normalizacijos santykio, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko, kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymo – galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.

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Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. A grupės beta hemolizinio streptokoko greitąjį antigeno testą, kai reikia spręsti dėl antibakterinio gydymo tikslingumo, taip pat galės skirti šeimos gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.

Išplėstinės praktikos slaugytojams taip pat suteikiama daugiau galimybių skirti ir vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus. Jie galės vertinti šlapimo pasėlio tyrimų rezultatus, kai įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir tyrimo reikia sprendžiant dėl antibakterinio gydymo. Taip pat jų kompetencijai priskiriami tam tikri išmatų, žaizdų ir nosiaryklės bei gerklės pasėlių tyrimai, kai įtariama bakterinė infekcija.

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Respublikinė Panevėžio ligoninė (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės)

Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rota, adeno arba rota, adeno ir noro virusų antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.

Taip pat numatoma, kad už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą bei kai kurias kitas vakcinavimo paslaugas bus mokami skatinamieji priedai. 

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Tarp jų – priedai už rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimą gripo vakcina bei visų gyventojų skiepijimą nuo COVID-19 ligos.

Naujovės dėl mobiliosios odontologijos paslaugų

Nuo sausio 1 dienos įsigalioja ir pokyčiai dėl mobiliosios odontologijos paslaugos: nustatoma minimali vizito trukmė ir paslaugų skaičiaus riba.

Mobiliųjų ambulatorinių odontologinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai papildomi konkrečiomis sąlygomis.

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Per darbo dieną komanda galės suteikti ne daugiau kaip 10 projekto lėšomis apmokamų paslaugų. Vizitas paciento namuose negalės trukti trumpiau kaip 15 minučių – šis laikas skaičiuojamas nuo specialisto atvykimo į namus iki išvykimo iš jų.

Tai nėra bendras visoms odontologijos klinikoms taikomas pacientų skaičiaus ribojimas. Pakeitimas skirtas konkrečiame apraše reglamentuojamoms mobiliosioms paslaugoms.

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