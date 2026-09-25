Nuo sausio 1 d. – svarbūs pokyčiai patenkant pas šiuos gydytojus: privalės priimti per 14 d.

Ministerija neseniai paskelbė apie pokyčius teikiant skubią ambulatorinę gydytojo endokrinologo pagalbą. Numatyta, kad pacientai, kuriems dėl ligos pobūdžio reikalinga skubesnė endokrinologo konsultacija, ją nuo siuntimo išdavimo turės gauti skubos tvarka – ne vėliau kaip per 14 dienų.
Skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Kaip nurodo SAM, siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, tai yra jo kraujotakos sistema turi veikti gerai. Taip pat turi būti atlikti asmens būklę leidžiantys įvertinti laboratoriniai tyrimai ir neturi būti indikacijų skubiajai medicinos pagalbai gauti.
Endokrininės ligos – dažna sveikatos problema
Endokrininės ligos – tai sutrikimai, susiję su hormonų gamyba ir jų veikimu organizme. Hormonai reguliuoja daugelį svarbių organizmo funkcijų – medžiagų apykaitą, augimą, reprodukcinę sistemą, gliukozės kiekį kraujyje ir kitus procesus. Šios ligos gali būti tiek ūmios, tiek lėtinės ir neretai reikalauja ilgalaikės specialistų priežiūros.
Higienos instituto duomenimis, 2025 m. Lietuvoje endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis sirgo daugiau kaip 1 mln. žmonių, arba 35 proc. šalies gyventojų. Iš jų daugiau kaip 263 tūkst. žmonių buvo diagnozuoti skydliaukės funkcijos sutrikimai, beveik 174 tūkst. – cukrinis diabetas, 579 tūkst. – lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos.
Kokias atvejais pacientą galės siųsti skubiai endokrinologo konsultacijai?
Kaip numatoma SAM parengtoje tvarkoje, siuntimą endokrinologos antrinio lygio paslaugai gauti skubos tvarka bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas galės išrašyti esant dekompensuotam (pažengusiam ir nevaldomam) bet kurio tipo cukriniam diabetui, diagnozavus nėščiųjų diabetą, dėl anksčiau diagnozuoto nėščiųjų diabeto, kai atsirado indikacijų pradėti insulino terapiją dėl nepakankamos glikemijos kontrolės.
Taip pat – tais atvejais, kai per pastarąjį mėnesį buvusios sunkios hipoglikemijos (stiprus cukraus kiekio sumažėjimas kraujyje), nėštumo metu diagnozavus hipotirozę (kai skydliaukė gamina per mažai hormonų), dėl hipoparatirozės, dėl sunkios tirotoksikozės (kai skydliaukė gamina per daug hormono tiroksino) arba pirmą kartą diagnozavus tirotoksikozę.
Skubi konsultacija priklausyti ir jei pacientui naujai diagnozuojamas poūmis ar ūminis tiroiditas, įtariant anaplastinę skydliaukės karcinomą, kai greitai didėja kaklo apimtis ir yra spaudimo į gretimus organus požymių.
Siuntimą tretinio lygio endokrinologo konsultacijai gali išrašyti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, atlikęs reikiamus tyrimus ir pagrindęs tokio siuntimo būtinybę elektroniniame siuntime.
Skubos tvarka siuntimą šiais atvejais bus galima gauti dėl naujai diagnozuotos diabetinės pėdos ar esant ligos paūmėjimui, pirmą kartą diagnozavus 1 tipo cukrinį diabetą, nėštumo metu diagnozavus bet kurio tipo cukrinį diabetą, išskyrus nėščiųjų (gestacinį) cukrinį diabetą, taip pat nustačius tireotoksikozę.
Pacientas į trečio lygio įstaigą skubos tvarka būtų nukreipiamas ir esant sunkiai koreguojamai tirotoksikozei, dėl mazginės skydliaukės su spaudimo požymiais į gretimus organus, kai yra tokie klinikiniai požymiai kaip springimas, sunkumas ryti, dusulys, įtariant ar pirmą kartą diagnozavus pirminį antinksčių nepakankamumą ir kitais atvejais.
Ministerija vylėsi, kad aiškesni siuntimo kriterijai padės racionaliau paskirstyti šeimos gydytojų ir kitų sričių specialistų darbo krūvį. Taip pacientai turėtų greičiau gauti reikalingas paslaugas, sumažės atvejų, kai dėl endokrinologinės sistemos ligų pacientai kreipiasi į skubiosios pagalbos skyrius, nors tokios pagalbos jiems iš esmės nereikia.
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