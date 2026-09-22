Nei siuntos, nei pinigų – įspėja visus: „Dingo, tai jau tavo bėdos“

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Artūras (vardas pakeistas). Vyras pasakoja, kad rugsėjo 10 d. pastebėjo, kad jo nešiojamojo kompiuterio įkroviklis nebekrauna kompiuterio.
Kadangi kompiuterio jam reikėjo darbui, Artūras paprašė Palangoje esančių artimųjų tą pačią dieną autobusu išsiųsti kitą įkroviklį.
Kai artimieji pristatė siuntą į Palangos autobusų stotį, Artūrui buvo pranešta, kad ji autobusu išvyks 14.40 val., o Vilnių turėtų pasiekti 19.15 val. Todėl numatytu laiku vyras atvyko į Vilniaus autobusų stotį.
Nei siuntos, nei pagalbos nesulaukė
Artūras sako, kad jokio pranešimo apie siuntos atvykimą negavo, o daugiau įtarimų sukėlė, kad kiti tuo pačiu autobusu atvežtų siuntų laukę žmonės jau pradėjo jas atsiimti, o jo siuntos vis dar nebuvo.
Vilniaus siuntų skyriaus darbuotojos pranešė, kad sistemoje mato, jog siunta vis dar yra vežama, todėl svarstė, kad ji galėjo likti Palangoje.
„Aš reagavau nedelsiant, skambindamas į Palangos autobusų stotį ir įjungęs telefono mikrofoną, kad girdėtų ir Vilniaus autobusų stoties Siuntų skyriaus darbuotojos“, – pasakoja siuntos negavęs vyras.
Anot Artūro, Palangos autobusų stoties darbuotoja prisiminė siuntą ir patvirtino, kad ji 14.40 val. „Toks“ autobusu tikrai buvo išsiųsta į Vilnių.
Tačiau net ir po šio pokalbio, kurį girdėjo Vilniaus darbuotojos, Artūras nesulaukė aiškaus atsakymo, kur yra jo siunta, o darbuotojų elgesys jį labiausiai suerzino.
„Darbuotojos nesiėmė absoliučiai jokių veiksmų, kad išsiaiškintų, kur gi ta mano siunta yra, atvirkščiai, netgi mėgino kaltinti mane, kad kodėl aš apskritai pasinaudojau teikiama paslauga.
Lyg būtų negana, tai ir kitiems klientams girdint, iš mano asmens dokumento keletą kartų garsiai perskaitė mano vardą bei pavardę“, – piktinosi Artūras.
Paliktas nežinioje ir neatgavęs savo siuntos vyras galiausiai išėjo iš autobusų stoties.
„Suprask, dingo, tai jau tavo bėdos, o aš it musę kandęs išbridau namo“, – skundėsi jis.
Už pristatymą sumokėjo, bet siuntos pasiimti važiavo pats
Tik Artūrui išėjus iš Vilniaus autobusų stoties, siuntos buvimo vieta visgi paaiškėjo.
Vyrui paskambino pats autobuso vairuotojas, kuris po kelionės tvarkydamas transporto priemonę rado jo siuntą. Ji liko autobuse, kuris tuo metu jau buvo „Toks“ autobusų parke Žvalgų gatvėje.
Vairuotojas pasiūlė Artūrui pačiam atvykti atsiimti siuntą. Tad grįžęs namo, jis sėdo į savo automobilį ir vėlų vakarą važiavo iš Vilniaus centro į autobusų parką.
„Siuntų skyriaus darbuotojos galėjo paskambinti tam vairuotojui, kol autobusas dar buvo Vilniaus autobusų stotyje, bet joms tiesiog viskas buvo giliai vienodai.
Vietoje to, kad pasiimčiau aš savo siuntą iš Vilniaus autobusų stoties, dar turėjau už savas lėšas trenktis ir į kitą Vilniaus galą, kad atsiimčiau tai, už ką jau sumokėta ir kas man turėjo būti pristatyta ten, kur man patogu ir arti“, – pabrėžė Artūras.
Vairuotojui vyras pretenzijų neturi, nes jam buvo svarbiausia, kad vairuotojas pripažino suklydęs ir atsiprašė.
„Jis suklydo, ir nors kaip bebūtų banalu, bet kam nepasitaiko, ir čia svarbiausia ne pats jo neapsižiūrėjimo faktas, o tai, kad jis už savo klaidą atsiprašė“, – akcentavo vyras.
Artūras situaciją aptarė ir su siuntų autobusais paslaugą kuruojančios bendrovės „Kautra“ atstove, kuriai pretenzijų taip pat neturi.
„Taip neturėjo nutikti“
Vilniaus siuntų terminalo vadovas Mindaugas Mickevičius nurodė, kad apie šį įvykį žino ir situacija yra sprendžiama.
Pasak jo, tokie atvejai pasitaiko itin retai. Šį kartą įtakos turėjo žmogiškoji klaida, nepalankios eismo sąlygos, pakeitusios numatytą autobuso atvykimo laiką, ir komunikacijos klaidos.
M. Mickevičius nurodo, kad autobusas iš Palangos į Vilniaus autobusų stotį atvyko šiek tiek vėluodamas, o siuntos iškrautos apie 19.35 val.
„Deja, tačiau vairuotojas iškrovė ne visas siuntas – viena siunta liko autobuse“, – sako M. Mickevičius.
Pradėjus jos ieškoti buvo susisiekta su Palangos siuntų skyriumi ir patikrintas Vilniaus siuntų terminalas.
Anot M. Mickevičiaus, informacija, kad siunta liko autobuse, terminalą pasiekė tada, kai vairuotojas jau buvo pats susisiekęs su klientu ir spėjo pasiūlyti siuntą atsiimti autobusų parke.
Terminalo vadovas pripažįsta, kad tokia veiksmų seka buvo netinkama.
„Šiuo atveju taip neturėjo nutikti – vežėjas pirmiausia turėjo informuoti mus apie rastą siuntą ir jos sugrąžinimą į Vilniaus siuntų terminalą, o mes turėjome informuoti siuntos gavėją“, – aiškina jis.
Kas atsako, jei siunta nepasiekia terminalo?
M. Mickevičius pasakoja, kad klientui nesulaukus siuntos pirmiausia tikrinamos autobuso bagažinės, jei autobusas dar nėra išvykęs iš stoties.
Vėliau renkama informacija apie siuntos išsiuntimą – susisiekiama su siuntą išsiuntusia stotimi. Tik tada kreipiamasi į autobuso vairuotoją ir kitus siuntų skyriaus darbuotojus.
Atsakomybė už siuntą priklauso ir nuo to, kuriame kelionės etape ji yra.
Siuntimo stotis atsako už tinkamą siuntos priėmimą ir paruošimą išsiuntimui, vežėjas – už saugų jos transportavimą iki atvykimo stoties. O stotis, priėmusi siuntą iš vežėjo, atsako už jos tinkamą priėmimą ir saugojimą iki atsiėmimo.
M. Mickevičius pabrėžia, kad siuntai likus autobuse siekiama ją sugrąžinti į terminalą, kad klientui nereikėtų važiuoti į kitą vietą.
„Jei turime galimybę, siuntą gavėjui iki nurodyto adreso pristatome su mūsų kurjerio pagalba“, – pridūrė terminalo vadovas.
Žada kompensaciją?
Kyla klausimas, ar Artūrui, pačiam nuvykusiam į autobusų parką atsiimti siuntos, priklauso kompensacija.
M. Mickevičius nurodo, kad kiekvienas atvejis vertinamas individualiai ir, esant pagrindui, kompensuojamos siuntimo išlaidos.
Šiuo konkrečiu atveju Artūras dėl kompensacijos nesikreipė. Pasak terminalo vadovo, vyras apie susidariusią situaciją juos informavo tik kitą rytą.
„Jei klientas neapsiribos tik mūsų informavimu, bet ir išreikš pageidavimą gauti kompensaciją – mielai kompensuosime patirtas siuntimo išlaidas“, – pabrėžė M. Mickevičius.
Terminalo vadovas taip pat aiškina, kad siuntos gali vėluoti dėl intensyvaus eismo, spūsčių ar kelio remonto darbų. Anot jo, tokių atvejų, kai siunta nepasiekia numatytos atsiėmimo vietos arba lieka autobuse, pasitaiko, tačiau labai retai.