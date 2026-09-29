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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Išklojo visą tiesą apie kraują skystinančius vaistus ir jų poveikį: „Klaidinga manyti...“

2026-09-29 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kraują skystinantys vaistai – tai pagalba tiems, kurie susiduria su padidėjusia kraujo krešulių susidarymo rizika. Nors daugelis vis dar šiuos vaistus laiko nepatikimais, tikina, kad jie gali padidinti kraujavimą, vis tik, ar tai tikrai tiesa? Dalijamės su jumis išsamiu pokalbiu apie šiuos vaistus.

Kraujo krešulys, vaistai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Kraują skystinantys vaistai – tai pagalba tiems, kurie susiduria su padidėjusia kraujo krešulių susidarymo rizika. Nors daugelis vis dar šiuos vaistus laiko nepatikimais, tikina, kad jie gali padidinti kraujavimą, vis tik, ar tai tikrai tiesa? Dalijamės su jumis išsamiu pokalbiu apie šiuos vaistus.

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Apie kraują skystinančius vaistus naujienų portalui tv3.lt papasakojo „BENU“ vaistinių tinklo vaistinininkė Diana Saltanavičienė.

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Kraują skystinantys vaistai – kam jie skirti?

Pašnekovė dalijosi, kad kraują skystinantys vaistai yra ypač svarbūs žmonėms, kurie susiduria su padidėjusia trombozės, insulto ar plaučių embolijos rizika.

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Pasak jos, esant prieširdžių virpėjimui, giliųjų venų trombozei ar patyrus kai kurias širdies ir kraujagyslių ligų operacijas šie vaistai gali būti svarbūs.

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„Svarbu žinoti, kad šie vaistai kraujo tiesiogine prasme neskystina – jie slopina kraujo krešėjimą arba trombocitų sulipimą.

Atsižvelgiant į veikimo mechanizmą, jie skirstomi į antikoaguliantus ir antitrombocitinius vaistus“, – dalijosi pašnekovė.

Vėliau pokalbio metu D. Saltanavičienė detalizavo, kad antikoaguliantai gali būti skiriasi po kai kurių operacijų, kai dėl sumažėjusio judrumo padidėja trombozės rizika.

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Tuo tarpu antitrombocitiniai vaistai dažnai vartojami po vainikinių arterijų stenavimo ar sergant tam tikromis širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Konkretus vaistas parenkamas atsižvelgiant į žmogaus sveikatos būklę, kitus vartojamus vaistus ir galimą kraujavimą. Vartojimą, dozę ir trukmę visada nustato gydytojas, įvertinęs individualią krešulių susidarymo ir kraujavimo riziką“, – apie vaistų vartojimo ypatumus kalbėjo ji.

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Paneigė mitus apie kraują skystinančius vaistus

D. Saltanavičienė dalijosi, kad kraują skystinantys vaistai nėra reikalingi vien tik dėl amžiaus, padidėjusio kraujospūdžio arba siekio „pagerinti“ kraujotaką.

Jos teigimu, jeigu gydytojas nėra nustatęs konkrečios priežasties juos vartoti, tuomet profilaktiškai ar savarankiškai jie neturėtų būti vartojami siekiant apsisaugoti nuo infarkto ar insulto, nes šie vaistai gali sukelti kraujavimą.

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„Pavyzdžiui, aspirino vartojimas pirminei širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai ne visiems žmonėms yra tinkamas – sprendimas priklauso nuo individualios širdies ir kraujagyslių ligų bei kraujavimo rizikos. Todėl pradėti, nutraukti ar keisti tokių vaistų dozę reikėtų tik pasitarus su gydytoju“, – sakė ji.

Vaistininkė taip pat pridūrė, kad apie šiuos vaistus sklando nemažai mitų. Pasak jos, vienas iš dažniausių yra manymas, kad jie „skystina kraują“ tiesiogine prasme. Vis tik, anot jos, šie vaistai veikia skirtingus krešėjimo mechanizmus ir mažina krešulių susidarymo tikimybę.

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„Kiti įsitikinę, kad vartojant antikoaguliantus ar antitrombocitinius vaistus negalima sportuoti, keliauti ar atlikti įprastų kasdienių veiklų – daugeliu atvejų tai nėra tiesa, tačiau reikėtų atsižvelgti į individualią kraujavimo riziką.

Taip pat klaidinga manyti, kad savijautai pagerėjus vaistus galima savarankiškai nutraukti – jų poveikis dažnai yra prevencinis, todėl nutraukus gydymą gali padidėti krešulių rizika.

Dar vienas mitas – galvojimas, kad visi kraują skystinantys vaistai yra vienodi. Iš tiesų jų veikimo mechanizmai, vartojimo taisyklės ir sąveikos su kitais vaistais skiriasi“, – teigė ji.

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