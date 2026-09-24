Magnetinė audra siautės su kaupu: pasakė, kelintą valandą nurims

Magnetinių audrų metu rekomenduojama skirti daugiau dėmesio savo sveikatai.
Magnetinė audra – 5 balų stiprumo
Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros mes nesulauksime. Pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas sieks 1,8 balo.
Rytoj, pasak šaltinio duomenų, magnetinės audros taip pat nebus, tačiau geomagnetinio lauko intensyvumas šiek tiek kilstelės ir sieks 3,7 balo.
Poryt magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad geomagnetinio lauko stiprumas išliks siekiantis 3,7 balo.
Dabar skirkime laiko Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenims.
Jie rodo, kad šiandien magnetinės audros mes vis tik sulauksime, o ji sieks 5 balus. Primename, kad magnetinių audrų metu svarbu skirti dėmesio savo savijautai.
Rytoj magnetinės audros jau nebebus, o geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos 2,67-3,67 balo, kas nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Poryt magnetinės audros taip pat nesulauksime, nes geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos 1,67-3,67 balo.
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