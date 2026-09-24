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Magnetinė audra siautės su kaupu: pasakė, kelintą valandą nurims

2026-09-24 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 09:20
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Prabėgo beveik savaitė laiko nuo paskutinės magnetinės audros, kai galėjome pasimėgauti ramybe. Vis tik šiandien ji ir vėl pasirodys – pranešama, kad šįkart smogs 5 balų stiprumu.

Prabėgo beveik savaitė laiko nuo paskutinės magnetinės audros, kai galėjome pasimėgauti ramybe. Vis tik šiandien ji ir vėl pasirodys – pranešama, kad šįkart smogs 5 balų stiprumu.

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Magnetinių audrų metu rekomenduojama skirti daugiau dėmesio savo sveikatai. 

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Magnetinės audros

Magnetinė audra – 5 balų stiprumo

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinės audros mes nesulauksime. Pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas sieks 1,8 balo.

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Rytoj, pasak šaltinio duomenų, magnetinės audros taip pat nebus, tačiau geomagnetinio lauko intensyvumas šiek tiek kilstelės ir sieks 3,7 balo.

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Poryt magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad geomagnetinio lauko stiprumas išliks siekiantis 3,7 balo.

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Dabar skirkime laiko Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenims.

Jie rodo, kad šiandien magnetinės audros mes vis tik sulauksime, o ji sieks 5 balus. Primename, kad magnetinių audrų metu svarbu skirti dėmesio savo savijautai.

Rytoj magnetinės audros jau nebebus, o geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos 2,67-3,67 balo, kas nėra sveikatai pavojinga prognozė.

Poryt magnetinės audros taip pat nesulauksime, nes geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos 1,67-3,67 balo.

Magnetinė audra (nuotr. swpc.noaa.gov)

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