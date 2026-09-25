Smogus naujai magnetinei audrai – pasakė, kas laukia toliau

Prasidėjus magnetinei audrai rekomenduojama daugiau dėmesio skirti sau ir savo artimųjų sveikatai.
Ar bus magnetinė audra?
Meteoagent.com duomenimis, šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 2,8 balo, tad magnetinės audros nesulauksime.
Rytoj, rugsėjo 26 dieną, magnetinė audra taip pat nėra numatoma, nes geomagnetinio lauko aktyvumas pasieks 3,7 balo.
Poryt, rugsėjo 27 dieną, magnetinės audros nesulauksime. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas išliks toks pat – 3,7 balo.
Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių dienų prognozes.
Jie rodo, kad šiandien magnetinės audros mes nesulauksime, nes geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos 2,33-3,67 balo.
Rytoj, rugsėjo 26 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas išliks gana panašus, 1,67-3,67 balo, tad magnetinės audros nebus.
Poryt, rugsėjo 27 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas bus dar mažesnis ir sieks 2-2,67 balo.
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