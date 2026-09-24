2 ženklai aplink akis gali išduoti aukštą cholesterolį: pasitikrinkite, ar jų nejaučiate

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2026-09-24 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-24 07:45
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Kai kurie sveikatos sutrikimai ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškiai juntamų simptomų. Vis dėlto gydytojai pastebi, kad tam tikri organizmo pokyčiai gali atsispindėti ir žmogaus veide. ITV gydytojas Amiras Khanas televizijos laidoje „Lorraine“ papasakojo, į kokius veido pokyčius verta atkreipti dėmesį ir kada jie gali būti susiję su sveikatos problemomis.

Cholesterolis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Kai kurie sveikatos sutrikimai ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškiai juntamų simptomų. Vis dėlto gydytojai pastebi, kad tam tikri organizmo pokyčiai gali atsispindėti ir žmogaus veide. ITV gydytojas Amiras Khanas televizijos laidoje „Lorraine“ papasakojo, į kokius veido pokyčius verta atkreipti dėmesį ir kada jie gali būti susiję su sveikatos problemomis.

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Vienas iš jo paminėtų požymių – aplink akis atsirandantys balti ar gelsvi dariniai, kurie gali būti susiję su padidėjusiu cholesterolio kiekiu. Gydytojas taip pat aptarė kitus veide pastebimus pokyčius, galinčius signalizuoti apie skirtingus sveikatos sutrikimus, rašoma mirror.co.uk.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, gydytojai, ligoninė

Aplink akis atsiradę dariniai gali būti susiję su cholesteroliu

Dr. A. Khanas, dirbantis bendrosios praktikos gydytoju, laidoje paaiškino, kad veidas kartais gali suteikti užuominų apie žmogaus sveikatą. Anot jo, pirmiausia verta atkreipti dėmesį į akių sritį.

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„Jei pastebėjote naujų baltų arba gelsvų guzelių aplink voką, ypač aplink tą kaulinę dalį, tai gali būti padidėjusio cholesterolio požymis“, – sakė gydytojas.

Padidėjęs cholesterolio kiekis pats savaime dažnai nesukelia pastebimų simptomų, todėl apie jį žmogus gali sužinoti tik atlikęs kraujo tyrimą. Vis dėlto tam tikri dariniai aplink akis, vadinami ksantelazmomis, gali būti susiję su padidėjusiu cholesterolio kiekiu.

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Pasak NHS, padidėjusį cholesterolio kiekį gali lemti įvairūs veiksniai, tarp jų – daug sočiųjų riebalų turinti mityba, antsvoris, rūkymas, alkoholio vartojimas ir nepakankamas fizinis aktyvumas. Įtakos gali turėti ir paveldimumas.

Per didelis cholesterolio kiekis gali skatinti riebalinių sankaupų kaupimąsi kraujagyslėse. Dėl to ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų, įskaitant infarktą ir insultą, rizika.

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Cholesterolio kiekį dažnai galima sumažinti keičiant gyvenimo būdą – subalansavus mitybą, daugiau judant, atsisakius rūkyti. Kai kuriais atvejais gydytojas gali skirti ir vaistų.

Nukritę vokai taip pat gali būti signalas

A. Khanas atkreipė dėmesį ir į kitą akių srities pokytį – nusmukusius vokus.

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„Jei pastebėjote, kad jūsų vokai nusmukę, vienas arba abu, tai gali būti nekenksminga. Tai gali būti normalu, bet jei tai nauja ir nuolatinė problema, pasitikrinkite. Tai gali būti smegenų, nervų ar akių raumenų problema“, – perspėjo gydytojas.

Staiga atsiradęs ar išliekantis vieno voko nusileidimas nėra simptomas, kurį reikėtų ignoruoti. Tokį pokytį gali lemti įvairios priežastys, todėl jo reikšmę gali įvertinti tik medicinos specialistas.

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Plaukų perteklius smakro srityje

Gydytojas taip pat aptarė smakro sritį. Pasak jo, moterims pastebimas didesnis nei įprasta plaukų kiekis veide kai kuriais atvejais gali būti susijęs su hormonų pokyčiais.

„Jei turite plaukų perteklių, tai gali būti policistinių kiaušidžių sindromo požymis. Čia atsiranda hormonų disbalansas, padidėjęs testosterono kiekis“, – paaiškino A. Khanas.

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Policistinių kiaušidžių sindromas (PKS) yra hormoninis sutrikimas, galintis pasireikšti ne tik padidėjusiu plaukuotumu, bet ir nereguliariomis mėnesinėmis, akne ar kitais simptomais.

Vien tik didesnis plaukų kiekis veide savaime nereiškia, kad žmogus serga PKS, tačiau atsiradus naujiems ar ryškėjantiems simptomams verta pasitarti su gydytoju.

Veide gali atsispindėti ir vilkligė

Galiausiai gydytojas papasakojo apie vieną gerai žinomą sisteminės raudonosios vilkligės požymį – veido bėrimą.

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Pasak jo, sergant vilklige po akimis ir per nosies sritį gali atsirasti raudonas, vadinamasis „drugelio formos“, bėrimas. Jis gali apimti skruostus ir nosies sritį.

Vilkligė yra autoimuninė liga, kai imuninė sistema klaidingai ima pulti paties organizmo audinius. Liga gali paveikti įvairias organizmo sistemas, todėl vien tik veido bėrimas nėra pakankamas pagrindas nustatyti diagnozę.

Svarbu atsiminti, kad veide pastebėtas pokytis nebūtinai reiškia konkrečią ligą. Jei naujas simptomas išlieka, kartojasi ar kartu atsiranda kitų negalavimų, dėl jo priežasties reikėtų pasitarti su gydytoju.

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