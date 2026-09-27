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TV3 naujienos > Gyvenimas

Norite atsikratyti organizmo rūgštingumo? Tai žinoti jums būtina

2026-09-27 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tie, kurie susiduria su padidėjusiu skrandžio rūgštingumu, gerai žino, kad vieni produktai labiau „kelia“ rūgštis, o kiti mažiau. Anksčiau tinklaraštis „Kuras kūnui“ dalijosi daktaro, mokslininko R. Jaffe (2019) tyrimu, kuris rodo, kad puikiai sveikatai palaikyti bent 60 proc. dienos maisto raciono turi sudaryti šarminantys produktai, o turint sveikatos problemų – bent 80 proc., o kadangi padidėjęs skrandžio rūgštingumas išlieka dažno lietuvio problema, primename šį tyrimą jums.

Tie, kurie susiduria su padidėjusiu skrandžio rūgštingumu, gerai žino, kad vieni produktai labiau „kelia“ rūgštis, o kiti mažiau. Anksčiau tinklaraštis „Kuras kūnui“ dalijosi daktaro, mokslininko R. Jaffe (2019) tyrimu, kuris rodo, kad puikiai sveikatai palaikyti bent 60 proc. dienos maisto raciono turi sudaryti šarminantys produktai, o turint sveikatos problemų – bent 80 proc., o kadangi padidėjęs skrandžio rūgštingumas išlieka dažno lietuvio problema, primename šį tyrimą jums.

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Anglijos diabeto platformoje (angl. The Global Diabetes Community) teigiama, kad maistas, kurį valgome, gali turėti įtakos bendram kūno pH (ypač šlapimo rūgštingumui). Tam tikri maisto produktai rūgština, o kiti – šarmina. Esant nuolatiniam rūgštingumo padidėjimui organizme, kyla įvairių ligų, įskaitant vėžį, rizika.

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Natūralus organizmo pH yra tarp 7.35 ir 7.45. Tai lengvai šarminis lygis. Šarminačios dietos tikslas yra išvengti organizmo užrūgštinimo, palaikyti natūralų pH. Šiuo metu dar tiriama ar tikrai šarminė mityba tokia veiksminga, tačiau produktai, kurie priskiriami šarminantiems, neabejotinai yra vertingi. Juose gausu enzimų, vitaminų, mineralų ir skaidulų.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika, ligoninė, medikai

Kanados Albertos universiteto (angl. University of Alberta) medicinos profesorius G. K. Schwalfenberg (2012) nurodo, kad šarminantys produktai naudingi širdžiai, kaulams, imuninei sistemai ir saugo nuo lėtinių ligų.

Organizmą šarminantys ir rūgštinantys produktai

ORGANIZMĄ ŠARMINANTYS PRODUKTAI:

daržovės; vaisiai; uogos; alyvų aliejus; alyvuogės; žalumynai; laukiniai ryžiai ir kt.

ORGANIZMĄ RŪGŠTINANTYS PRODUKTAI:

kava; juoda arbata; alkoholis; šokoladas; mėsa; pieno produktai; pomidorų padažas; kukurūzų spragėsiai ir kt.

Išsamus produktų sąrašas pagal jų pH pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

Šaltinis: tinklaraštis Kuras Kūnui 

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