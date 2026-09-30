Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Maslobojevo mylimajai Santai pažėrus įtarimų Dirksčiui – iškalbingas jo atsakas

2026-09-30 14:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 14:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aistros dėl „UTMA 19“ turnyre įvykusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos pabaigos neslūgsta. Po to, kai D. Dirkstys viešai pareiškė patyręs kairės rankos delnakaulio lūžį ir dėl to pasitraukęs iš kovos antrajame raunde, S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė savo „Instagram“ paskyroje pažėrė ironijos bei įkalčių bangą. Po kilusio šaršalo Dominykas nutraukė tylą socialiniame tinkle ir paviešino mįslingą žinutę.

Aistros dėl „UTMA 19“ turnyre įvykusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos pabaigos neslūgsta. Po to, kai D. Dirkstys viešai pareiškė patyręs kairės rankos delnakaulio lūžį ir dėl to pasitraukęs iš kovos antrajame raunde, S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė savo „Instagram“ paskyroje pažėrė ironijos bei įkalčių bangą. Po kilusio šaršalo Dominykas nutraukė tylą socialiniame tinkle ir paviešino mįslingą žinutę.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad Santa pasidalijo sekėjų atsiųstais vaizdais bei žinutėmis, kuriose keliami rimti klausimai dėl D. Dirksčio traumos tikrumo.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santa Mišenytė pasidalino sekėjų žinutėmis

Šiais įrašais moteris sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt. Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Dominyką Dirkstį dėl komentaro. Gavę jo atsakymą – tekstą papildysime.

REKLAMA

Reakcija į Dirksčio pareiškimą

Paskelbus D. Dirksčio įrašą, kuriame jis tvirtino, jog kovoje pakartotinai lūžo kairės plaštakos delnakaulis, S. Mišenytė netruko sureaguoti. Pasidalijusi jo teksto iškarpa, ji pridėjo frazę:

„Turėk tu gėdos bent krislelį, žmogau.“

Santos Mišenytės instagramo „story“

Primename, kad antradienio vakarą D. Dirkstys pagaliau nutraukė savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo atvira žinute apie priimtą sprendimą ir patirtą traumą.

REKLAMA
REKLAMA

D. Dirkstys patvirtino, kad kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.

„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:

„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“

REKLAMA

Santa Mišenytė, Dominykas Dirkstys (nuotr. asm. archyvo, BNS)

Sekėjų pranešimai ir nuotraukos iš miesto

Netrukus S. Mišenytė pasidalijo praeivių bei sekėjų užfiksuotais vaizdais. Vienoje iš nuotraukų užfiksuotas Kauno senamiestyje vaikštinėjantis D. Dirkstys be jokių matomų įtvarų ar gipso. 

Santa šį kadrą pakomentavo trumpai:

„Ta pati lūžusi ranka šiandien dieną.“

Dominykas Dirkstys (nuotr. Santos Mišenytės instagramo „story“)

Kitame įraše S. Mišenytė parodė nuotrauką, kurioje D. Dirkstys užfiksuotas sėdintis ir besinaudojantis telefonu. Čia ji neslėpė sarkazmo:

REKLAMA

„Net gaila, kaip per tokius skausmus kentė iki antradienio. Gaila, kad arenoje „nėra paramedikų“ ir negavo reikiamos pagalbos, ot kantrus vaikinas, tikras KOVOTOJAS.“

Dominykas Dirkstys (nuotr. Santos Mišenytės instagramo „story“)

Žinutės apie prekybos centrus ir vairavimą

S. Mišenytės privatūs pranešimai greitai užsipildė kitų stebėtojų žinutėmis, kurias ji taip pat nusprendė paviešinti:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas internautas teigė matęs kovotoją prekybos centre: „„Prieš pusvalandį maximoj mačiau, stūmė vežimuką be sulūžusios rankos“.

Kitas stebėtojas tikino matęs jį Klaipėdoje: „Šiandien ir Klaipėdoje mačiau prie vairo apie 16 valandą, su sveikom rankom pats vairavo savo pilką mersiuką“.

Į pastarąją žinutę S. Mišenytė ironiškai pridūrė: „Be teisių“.

Santos Mišenytės instagramo „story“

Abejonės dėl medicininio įtvaro

Galiausiai S. Mišenytė pasidalijo nuotrauka iš kito renginio ar viešos vietos, kurioje D. Dirkstys matomas su langete ant rankos. Ji atkreipė dėmesį į tai, kaip sutvarstyta ranka ir kokia langetė panaudota:

REKLAMA

„Siunčiat jūs man šitas foto, aš suprantu, kad tikrai yra nuoširdžių fanų, kurie myli ir palaiko. Viskas gerai. Tik atsakykit sau į klausimą, kam po delnakaulio lūžio, langetė skirta lūžusiems pirštams.“

Dominykas Dirkstys (nuotr. Santos Mišenytės instagramo „story“)

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Dominyką Dirkstį dėl komentaro. Gavę jo atsakymą – tekstą papildysime.

Iškalbinga reakcija

Nepaisant to, kad portalui nepavyko susisiekti su kovotoju, po kilusio šaršalo jis savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo mįslinga žinute.

„Man pradėti žiauriai dėlioti, ar ramiai pabūkim?“ – klausė jis.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Santa Mišenytė, Dominykas Dirkstys (nuotr. asm. archyvo, BNS)
Gavusi naujausias Dirksčio nuotraukas Maslobojevo mylimoji Santa paviešino visiems: „Turėk gėdos, žmogau“ (37)
Dominykas Dirkstys (nuotr. bns, instagram)
Prieš didžiąją kovą – romantiškas atokvėpis: Dominykas Dirkstys laiką leidžia su žinoma mergina (23)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų