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Gavusi naujausias Dirksčio nuotraukas Maslobojevo mylimoji Santa paviešino visiems: „Turėk gėdos, žmogau“

2026-09-30 10:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 10:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aistros dėl „UTMA 19“ turnyre įvykusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos pabaigos neslūgsta. Po to, kai D. Dirkstys viešai pareiškė patyręs kairės rankos delnakaulio lūžį ir dėl to pasitraukęs iš kovos antrajame raunde, S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė savo „Instagram“ paskyroje pažėrė ironijos bei įkalčių bangą.

Aistros dėl „UTMA 19“ turnyre įvykusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos pabaigos neslūgsta. Po to, kai D. Dirkstys viešai pareiškė patyręs kairės rankos delnakaulio lūžį ir dėl to pasitraukęs iš kovos antrajame raunde, S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė savo „Instagram“ paskyroje pažėrė ironijos bei įkalčių bangą.

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Ji pasidalijo sekėjų atsiųstais vaizdais bei žinutėmis, kuriose keliami rimti klausimai dėl D. Dirksčio traumos tikrumo.

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FOTOGALERIJA. Santa Mišenytė pasidalino sekėjų žinutėmis

Šiais įrašais moteris sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt. Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Dominyką Dirkstį dėl komentaro. Gavę jo atsakymą – tekstą papildysime.

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Reakcija į Dirksčio pareiškimą

Paskelbus D. Dirksčio įrašą, kuriame jis tvirtino, jog kovoje pakartotinai lūžo kairės plaštakos delnakaulis, S. Mišenytė netruko sureaguoti. Pasidalijusi jo teksto iškarpa, ji pridėjo frazę:

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„Turėk tu gėdos bent krislelį, žmogau.“

Primename, kad antradienio vakarą D. Dirkstys pagaliau nutraukė savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo atvira žinute apie priimtą sprendimą ir patirtą traumą.

D. Dirkstys patvirtino, kad kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.

„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.

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Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:

„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“

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Sekėjų pranešimai ir nuotraukos iš miesto

Netrukus S. Mišenytė pasidalijo praeivių bei sekėjų užfiksuotais vaizdais. Vienoje iš nuotraukų užfiksuotas Kauno senamiestyje vaikštinėjantis D. Dirkstys be jokių matomų įtvarų ar gipso. 

Santa šį kadrą pakomentavo trumpai:

„Ta pati lūžusi ranka šiandien dieną.“

Kitame įraše S. Mišenytė parodė nuotrauką, kurioje D. Dirkstys užfiksuotas sėdintis ir besinaudojantis telefonu. Čia ji neslėpė sarkazmo:

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„Net gaila, kaip per tokius skausmus kentė iki antradienio. Gaila, kad arenoje „nėra paramedikų“ ir negavo reikiamos pagalbos, ot kantrus vaikinas, tikras KOVOTOJAS.“

Žinutės apie prekybos centrus ir vairavimą

S. Mišenytės privatūs pranešimai greitai užsipildė kitų stebėtojų žinutėmis, kurias ji taip pat nusprendė paviešinti:

Vienas internautas teigė matęs kovotoją prekybos centre: „„Prieš pusvalandį maximoj mačiau, stūmė vežimuką be sulūžusios rankos“.

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Kitas stebėtojas tikino matęs jį Klaipėdoje: „Šiandien ir Klaipėdoje mačiau prie vairo apie 16 valandą, su sveikom rankom pats vairavo savo pilką mersiuką“.

Į pastarąją žinutę S. Mišenytė ironiškai pridūrė: „Be teisių“.

Abejonės dėl medicininio įtvaro

Galiausiai S. Mišenytė pasidalijo nuotrauka iš kito renginio ar viešos vietos, kurioje D. Dirkstys matomas su langete ant rankos. Ji atkreipė dėmesį į tai, kaip sutvarstyta ranka ir kokia langetė panaudota:

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„Siunčiat jūs man šitas foto, aš suprantu, kad tikrai yra nuoširdžių fanų, kurie myli ir palaiko. Viskas gerai. Tik atsakykit sau į klausimą, kam po delnakaulio lūžio, langetė skirta lūžusiems pirštams.“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Dominyką Dirkstį dėl komentaro. Gavę jo atsakymą – tekstą papildysime.

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Tiesa
Tiesa
2026-09-30 10:26
tikrų lopų šou!

"Dziaugiuosi" uz asilus, kurie sumokejo uz sita afera! Kita karta gal rures kai kas smegenu? Nebent, patinka buti isdurtiems! Isdure visus tiesiai sviesiai!
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!!!
!!!
2026-09-30 10:44
Ant kiek babos pasiilges, kad net delnikaulis neatlaiko.....
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Aurimas
Aurimas
2026-09-30 10:30
O tau tai dėmesio stoka turbūt, nes niekam esi nežinoma, tai reikia išlysti.
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