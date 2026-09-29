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Atsakė, ar Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kova galėjo būti surežisuota

2026-09-29 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 13:55
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Po „UTMA 19“ pagrindinės kovos tarp Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo netyla diskusijos – tai, ko buvo ilgai laukta, baigėsi antrajame raunde, o socialiniuose tinkluose netrūksta svarstymų, kad ši akistata esą galėjo būti surežisuota. Į tokias kalbas sureagavo UTMA komentatoriai ir kovotojas Eimantas Stanionis. 

Po „UTMA 19“ pagrindinės kovos tarp Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo netyla diskusijos – tai, ko buvo ilgai laukta, baigėsi antrajame raunde, o socialiniuose tinkluose netrūksta svarstymų, kad ši akistata esą galėjo būti surežisuota. Į tokias kalbas sureagavo UTMA komentatoriai ir kovotojas Eimantas Stanionis. 

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Apie daug diskusijų sukėlusią akistatą prabilta naujausiame UTMA tinklalaidės epizode, kuriame kalbėjo „UTMA 19“ kovą laimėjęs E. Stanionis bei organizacijos komentatoriai Gytis Blaževičius ir Martynas Nesavas.

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Prabilo atvirai

Pokalbio metu buvo paliesta ir viena garsiausių po S. Maslobojevo ir D. Dirksčio dvikovos kilusių versijų – esą kova galėjo būti surežisuota.

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Į tokias kalbas sureagavo UTMA komentatorius M. Nesavas: „Reikia aiškiai paneigti, kad čia nėra rašomi jokie kovų scenarijai.“

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Jam pritarė ir E. Stanionis: „Daug kas taip galvoja ir man labai keista, nelabai suprantu, kodėl. Nuo seno manęs klausinėdavo, ar čia nėra kas nors sutarta, pasakyta... Niekada nėra to buvę, niekur nesu girdėjęs.“

„Man labai įdomu, kas galėtų Sergejui padėlioti, ką jam daryti ir ko nedaryti ringe. Aš jau įsivaizduoju tą vaizdą: žiūrėk, pirmame raunde pabėgiosi, antrame jis tau kirs, susižeis ir tada tu nustebk. Aš jau žinau atsakymą iš Sergejaus už tokius nurodymus, greitai kryptį nurodytų ir baigtųsi, darytų jis ką nori ringe.

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Galite atsisukti transliaciją ir pamatysite reakcijas visų, kas buvo arenoje – ne tik sirgalių, bet ir Maslobojevo, UTMA komentatorių, darbuotojų. Visiems tai buvo šokas, siurprizas ir didelis apmaudas. Tad apie tuos scenarijus galime viską braukti“, – pridūrė M. Nesavas. 

UTMA komentatorius G. Blaževičius tinklalaidėje taip pat kalbėjo apie D. Dirksčio rankos traumą. Jis svarstė, kad galimybė, jog ranka galėjo lūžti toje pačioje vietoje, kurioje ji buvo traumuota anksčiau, nėra maža. 

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„Galimybė, kad Dominykui lūžo ranka toje vietoje, kurioje buvo lūžusi prieš tai, yra gana didelė. Turint omenyje, kiek laiko praėjo nuo tos traumos, kad jis turėjo vieną nepavykusią ar po to pakartotiną operaciją, kad pasiruošime jis negalėjo tos rankos daug naudoti ir čia turbūt buvo tas ėjimas jau žiūrėti, kas bus“, – teigė G. Blaževičius. 

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Tuo metu E. Stanionis pripažino, kad nėra tikras, ar D. Dirksčiui šįkart iš tiesų lūžo ranka.

„Jam įdėjo plokštelę, tuos kaulus sujungė, daug laiko praėjo. Tai manau, kad gal dabar nelūžo. Bet nežinau...“, – svarstė jis. 

Kalbėdamas apie D. Dirksčio sprendimą nebetęsti kovos, E. Stanionis taip pat prisiminė savo paties patirtis ringe.

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„Aš – liūtukas karaliukas, I am Him“, kaip nuolat jis kartoja, ir po tokio pabėgti... Tikrai negerai atrodo iš sportinės pusės. Aš su nuplyšusiais raiščiais esu ėjęs už aštuonių dienų, nes man reikėjo kovoti, nebuvo net jokios galimybės pagalvoti, kad negali. Taip, sunku. Ir dėl diržo, kai kovojau trečiame raunde mano du krumpliai visai išėjo. Su kiekvienu smūgiu skausmas žiaurus, kaip elektra,“ – prisiminė E. Stanionis. 

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Pask Eimanto, D. Dirkstys nutraukdamas kovą tiesiog pasirinko sau palankiausią scenarijų: „Tai buvo jam geriausia galimybė, kokia išėjo, geriausias scenarijus po kelių sekundžių susprogimo, kaip sakant – vabank. Geriausia, kas jam galėjo atsitikti.“

Visą pokalbį galite klausyti čia: 

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