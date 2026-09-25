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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Kovotojas Ignas Pauliukevičius apie neapykantą ringe ir kraupias žinutes, kurias gauna jo mama: „Ruošk karstą“

Laida „Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-09-25 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos kovos menų pasaulyje – tikra audra. Ignas Pauliukevičius neslepia ambicijų tapti pačiu kiečiausiu kovotoju šalyje ir nurungti didžiausias žvaigždes. Tačiau už brutalios išvaizdos ir griežtų pareiškimų slepiasi visai kitokia vaikino istorija. 

Lietuvos kovos menų pasaulyje – tikra audra. Ignas Pauliukevičius neslepia ambicijų tapti pačiu kiečiausiu kovotoju šalyje ir nurungti didžiausias žvaigždes. Tačiau už brutalios išvaizdos ir griežtų pareiškimų slepiasi visai kitokia vaikino istorija. 

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Apie tai, kaip augo be tėvo, kodėl slepia jautriąją pusę ir ką tenka išgyventi jo mamai, domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

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Kovotojo mamos slepiama paslaptis

Ignas augo be tėčio, o mama Rita dirbo itin daug, kad išlaikytų šeimą. Būdamas vos 14-os, vaikinas jau užsidirbo pirmąją algą – mamai nupirko blenderį, broliui batų, o pačiam liko tik keli centai. Mama neleido sūnui muštis, todėl apie tai, kad Ignas slapta lanko boksą, sužinojo tik po dvejų metų.

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„Buvo šeštadienis, vasara... Parašiau, ką vaikai veikia. Domas sako – namie, o Ignas rašo: iš varžybų grįžtu. Ir jis man įmeta nuotrauką su Rimdeika. Žinokit, kaip stovėjau, tai taip ir atsisėdau. Supratau, kad jau čia bus reikalų“, – apie sūnaus pasirinkimą prisiminė mama Rita.

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Meilę kovoms vaikinas paveldėjo iš tėvo, kuris Sovietų Sąjungoje yra užėmęs trečiąją vietą bokse. Nors gyvena Anglijoje, tėvas sūnų palaiko ir atvyksta į visas jo kovas.

(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 18“: Sergejus Maslobojevas – Ignas Pauliukevičius (04.18)

Susilaukia piktų komentarų: mamai siunčia net urnų nuotraukas

Ringe ir internete Ignas elgiasi visiškai kitaip nei namuose. Jis prisipažįsta, kad prieš kovą specialiai kursto neapykantą varžovams – taip jam lengviau kovoti.

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„Į ringą kai lipi, nori nenori, turi to žmogaus nekęsti, nes tu jį muši. Man paprasčiau, kai aš jo nekenčiu, kai noriu jam kažką padaryti“, – teigė kovotojas.

Ignas neslėpė nepasitenkinimo Sergejumi Maslobojevu ar būsimu varžovu Modestu Juodpusiu, kuris jam jau yra sulaužęs nosį. Nepaisant daugybės traumų – dukart lūžusios nosies, veido, skruostikaulio bei operuoto kelio – kovotojas save vadina „metaliniu“.

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Tačiau didžiausias skausmas tenka jo mamai, kuri gauna kraupias internautų žinutes.

„Prieš kovą su Maslobojevu buvo labai daug tokių komentarų: „ruošk karstą“, „ar nusipirkai urną?“. Net į privatą parašo, atsiunčia Igno nuotrauką su „A.A.“ užrašu. Lygiai 20 minučių po kovos gaunu žinutę: „Nu tai ką, tavo vaikas kiek gavo, tu žinai, kad jie būna neįgalūs?“, – su kartėliu kalbėjo mama Rita.

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Didžiausia Igno svajonė

Šiuo metu kovotojui tenka lieti prakaitą ne tik treniruotėse, bet ir virtuvėje. Iki artėjančios kovos jam reikia numesti net 15 kilogramų, todėl maisto racione – tik daržovės, mocarela sūris ir faršas.

Pravardžiuojamas Lietuvos Maiku Taisonu, marozu ar net neandertaliečiu, Ignas į tokias etiketes moja ranka. Vaikinas turi aiškų tikslą, dėl kurio varžosi ringe.

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„Svajonė yra tapti geriausiu kovotoju pasaulyje. O ką daugiau – mamai namus nupirkti čia svajonė irgi. Gal ir broliui kokį namą nupirkti. Tiems žmonėms, kurie man padeda, noriu atsidėkoti ir duoti viską, ką galiu“, – pridūrė I. Pauliukevičius.

Daugiau apie Igno Pauliukevičiaus pasiruošimą – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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