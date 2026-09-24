Lauros Asadauskaitės širdis laisva – dėmesį rodo ir gerbėjai, ir Seimo nariai: „Žmogus net kelias odes parašė“

„Tiesiog toks sprendimas, kad galbūt reikia skirtis ir pasukti skirtingais keliais, ir tiesiog gyventi taip, kaip mes galvojame, kad norime gyventi. Kam būti kartu, jeigu tu nesi laimingas?“ – klausia L. Asadauskaitė.
Santuokoje buvo visko, tačiau dabar Laura mėgaujasi vienatve.
„Labai pajutau tokią laisvę, tokią ramybę ir aš galvojau, kad galbūt aš negaliu būti viena, bet man taip dabar tai patinka, kad aš tiesiog galvoju – tai yra geriausias mano sprendimas. Tai yra galbūt geriausias jausmas, kas gali “, – tikina Seimo narė.
Sulaukė gerbėjų
Vos žinia apie skyrybas pasklido, Laurą pradėjo atakuoti patinai. Seimo narei rašo laiškus, odes, dalija komplimentus:
„Tikrai padėkojau, žmogus net kelias odes parašė. Faina, malonu, toks įvertinimas. Atrodo, tikrai malonu sulaukti, kad yra ir piktų komentarų, bet yra tokių gražių, kaip odė. Tikrai labai dėkoju, daugiau rašykite.“
Nors vienatve mėgaujasi, Laura Asadauskaitė jau spėjo pabuvoti ir pasimatyme.
„Neblogai, neblogai sekėsi, tikrai pabendravome gražiai, bet man taip gerai ta laisvė, žinokit, man taip gerai ir aš galvoju, kad kol kas nežinau, ar noriu kažkokių tai santykių“, – teigia L. Asadauskaitė.
L. Asadauskaitė nenori į jokius restoranus. Jai geriausias pasimatymas – sportuojant, todėl didžiausius šansus turi sportininkai.
„Man geriausias pasimatymas būtų, pavyzdžiui, sėsti ant dviračių ir tiesiog prasiminti, eiti, prasibėgti ir pabendrauti. Tiesiog sportuojant, vat toks pasimatymas, sporto metu. Bet ne kiekvienas vyras to nori ir, žinokit, nelabai nori“, – atskleidžia Seimo narė.
Sulaukia komentarų dėl per trumpų sijonų
Daug dėmesio ir komplimentų Laura Asadauskaitė sulaukia ir iš kolegų Seime. Vieni aptarinėja jos suknelių ilgį, kiti giria už gerą skonį.
„Na, iš tikrųjų, tai, kadangi vis tiek esu sportiška, pakankamai jauna, jaunatviška, tikrai turiu gražią figūrą, neslėpkim, gražias kojas, kodėl gi ne, mes esame moterys ir kodėl gi nepasipuošti trumpesniu sijonu ar suknele, kodėl neišryškinti savo privalumų ir nebūti tiesiog pačiai sau gražiai? Mes esame moterys, mes galime būti bet kokia graži, jeigu tu esi graži.
Ir galbūt taip, aš suprantu, kad Seime aš ne visą laiką taip atrodau, bet tuo metu iš tikrųjų buvo labai karšta, 30 laipsnių ir yra pakankamai tvanku Seime, ir sėdėti su kelnėm ar ilgu sijonu tikrai yra labai sudėtinga“, – kodėl Seime buvo su trumpu sijonu paaiškina L. Asadauskaitė.
Savo gražią figūrą Laura labai prižiūri. Labai daug sportuoja ir žiūri, ką valgo. Visgi desertais save mėgsta pasilepinti:
„Aišku, aš prisižiūriu, ką valgau, bet tikrai leidžiu sau ir kokį pyragaitį skanesnį, tikrai, tikrai visko, bet viskas su saiku turėtų būti. Bet tikrai, kadangi nesportuoju tiek daug kaip anksčiau. Tai vis tiek prisižiūrėti tu privalai ir, man atrodo, mes visą laiką turime save stebėti, ką mes valgome, ką mes darome, kaip mes elgiamės, kaip mes jaučiamės“, – pasakoja sportininkė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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