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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Martyno Kavaliausko gyvenime – jaudinantis įvykis

2026-10-19 19:40 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-19 19:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

2027 metų kovo 19 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje Martynas Kavaliauskas surengs didžiausią savo karjeros koncertą – vienintelį 2027-aisiais. Šiam išskirtiniam renginiui ruošiama įspūdingo mastelio scena, unikalūs vizualiniai sprendimai ir specialiai kuriama programa. Tą pačią dieną dienos šviesą išvys ir naujas atlikėjo muzikos albumas.

Martynas Kavaliauskas (nuotr. Irmanto Gelūno, Andriaus Šimkaus)
GALERIJA (8)

2027 metų kovo 19 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje Martynas Kavaliauskas surengs didžiausią savo karjeros koncertą – vienintelį 2027-aisiais. Šiam išskirtiniam renginiui ruošiama įspūdingo mastelio scena, unikalūs vizualiniai sprendimai ir specialiai kuriama programa. Tą pačią dieną dienos šviesą išvys ir naujas atlikėjo muzikos albumas.

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„Atėjo laikas dideliems dalykams“ – tokia žinute naują kūrybinį etapą pasitinka Martynas Kavaliauskas. Po sėkmingų koncertinių metų atlikėjas žengia dar vieną svarbų žingsnį ir kviečia savo klausytojus tapti reikšmingiausio jo karjeros įvykio dalimi.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Kavaliauskas

Viena data. Vienas koncertas. Nauja era

Kovo 19-osios data pasirinkta neatsitiktinai. Skaičiai 03:19 taps viso koncerto simboliu, o pagrindine vakaro kūrybine ašimi – laikas.

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Ši tema lydės žiūrovus nuo pirmųjų koncerto akimirkų iki paskutinio akordo. Specialiai šiam vakarui kuriama scenografija, šviesų režisūra, LED vizualizacijos ir choreografija susijungs į vientisą muzikinį pasakojimą, kuriame susitiks praeitis, dabartis ir ateitis.

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„Kiekvienas mano gyvenimo etapas turėjo savo muziką, savo istorijas ir žmones, kurie buvo kartu. Šiandien jaučiu, kad atėjo laikas viską sujungti į vieną didelį koncertinį reginį. Noriu, kad tai būtų ne tik didžiausias, bet ir įsimintiniausias mano koncertas. Toks, kuriame kiekvienas atrastų dalelę savo istorijos“, – sako M. Kavaliauskas.

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Naujas albumas – koncerto dieną

Vienu svarbiausių vakaro įvykių taps naujo Martyno Kavaliausko albumo pristatymas. Simboliška, kad albumas pasirodys būtent kovo 19-ąją – tą pačią dieną, kai atlikėjas žengs į didžiausią savo karjeros sceną.

Koncerte skambės tiek klausytojų jau pamėgti ir laiko patikrinti kūriniai, tiek naujos dainos. Muzikinė programa sujungs skirtingus atlikėjo kūrybos etapus ir atskleis naują jo muzikinį skambesį.

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Didžiausia scena ir ambicingiausias šou

Šiam koncertui suburta vizionieriška ir veržli kūrybinė komanda ruošia iki šiol ambicingiausią Martyno Kavaliausko sceninį projektą.

Drauge su atlikėju scenoje pasirodys gyvo garso grupė ir Kauno „Rubininis“ choras, kurį Martynas šiemet atvedė į pergalę televizijos projekte „Didysis chorų mūšis“. Prie jų prisijungs ir specialiai šiam šou suburta rinktinė profesionalių šokėjų komanda.

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Muziką papildys preciziška choreografija, įspūdingi šviesų bei vaizdo sprendimai.

Didelio mastelio scena taps nuolat kintančia erdve, kurioje muzika, technologijos, judesys ir emocija kurs vientisą patirtį.

„Kaunas – miestas, kuriame prasidėjo mano kelias. Kovo 19-ąją sugrįšiu čia su didžiausiu savo karjeros koncertu. Žalgirio arenoje skambės naujo albumo dainos ir klausytojų pamilti hitai, tapę mūsų bendros istorijos dalimi. Noriu, kad tą vakarą visa arena skambėtų vienu balsu. Tai bus didžiausia scena mano gyvenime. Ir ji bus mano mieste“, – sako M. Kavaliauskas.

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Tai bus ne tik koncertas, bet ir naujo Martyno Kavaliausko kūrybinio etapo pradžia.

Išskirtinė galimybė bilietus įsigyti anksčiau

Spalio 19 d. prasideda speciali išankstinė bilietų prekyba. Iki spalio 21 d. 09:00 val. su kodu 03:19 bilietus bus galima įsigyti su 19 proc. nuolaida. Pasiūlymas galios ne daugiau kaip 1000 bilietų. Bilietus platina „Bilietai.lt“.

Martynas Kavaliauskas – 2027 m. kovo 19 d., Kauno „Žalgirio“ arena.

Bilietai: čia

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