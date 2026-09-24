Martynas Kavaliauskas patyrė traumą: „Tą dieną...“

Martynas pristato naujausią savo dainą „Ar žinai?“ kartu su Maljorkos saloje nufilmuotu vaizdo klipu. Iš pirmo klausymo – tai daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta kur kas daugiau nei vienas atsakymas.
Svarbiausia dainos emocija
Prie kūrinio Martynas dirbo kartu su kūrybiniu bendražygiu Marijumi Adomaičiu bei kino komanda.
„Man patinka, kad kiekvienas joje gali išgirsti savo istoriją. Vienam tai bus apie žmogų, su kuriuo išsiskyrei, kitam - apie tą, kurio pasiilgai. Bet rašant šią dainą buvo ir dar viena mintis - kad ji apie žmogų, kurio šiame pasaulyje jau nebėra“, - pasakoja Martynas.
Pasak atlikėjo, būtent tada ir atsirado viena svarbiausių dainos emocijų – jausmas, kai ryšys su kitu žmogumi tarsi nesibaigia net jam išėjus.
„Kai žmogaus šalia nebėra, nebegali jam paskambinti, parašyti ar kažko paklausti. Bet tai nereiškia, kad nustoji su juo kalbėtis. Kartais tie pokalbiai dar ilgai tęsiasi tavo galvoje - prisimeni, ką norėjai pasakyti, ko nespėjai paklausti, ką galbūt būtum padaręs kitaip.“
Ši dviprasmybė persikelia ir į vaizdo klipą. Pagrindinį vaidmenį jame atliko Guoda Šmitaitė, dainuojanti ir Martyno vadovaujamame chore. Jos personažas sąmoningai lieka iki galo nepaaiškintas – ne visada aišku, ar matome dviejų žmonių dabartį, ar tik labai gyvą prisiminimą apie tai, kas kažkada buvo.
„Nenorėjome žiūrovui visko išversti į vieną atsakymą. Man įdomiau, kai pažiūrėjęs klipą dar kurį laiką galvoji – ar ji iš tikrųjų buvo šalia, ar aš tiesiog mačiau jo prisiminimą?“
„Ar žinai?“ tapo ir pirmuoju Martyno vaizdo klipu, filmuotu už Lietuvos ribų. Kelioms intensyvioms dienoms į Maljorką išvyko visa kūrybinė komanda, o kai kurios scenos atlikėjui tapo ir visiškai nauja patirtimi - pirmą kartą gyvenime jis filmavosi po vandeniu, tiek Viduržemio jūroje, tiek baseine.
Neplanuotas siužeto posūkis
Pačioje filmavimų pabaigoje laukė ir visai neplanuotas siužeto posūkis – paskutinę filmavimo dieną, filmuojant vieną iš scenų, Martynas patyrė nemažą čiurnos traumą.
Laimei, tuo metu didžioji dalis suplanuotų kadrų jau buvo nufilmuota. Tačiau kūrybinei komandai teko greitai prisitaikyti - viena iš likusių scenų buvo filmuojama baseine, o vanduo netikėtai tapo puikia terpe tęsti filmavimą beveik neapkraunant traumuotos kojos.
„Turbūt geresnio momento traumai ir negalėjau pasirinkti – paskutinė filmavimo diena, didžioji dalis darbo jau padaryta“, – juokiasi Martynas. „Vaikščioti tuo metu jau buvo sudėtinga, todėl scena vandenyje išėjo beveik kaip idealus sprendimas. Tą dieną, aišku, juokinga nebuvo, bet dabar tai jau viena iš istorijų, kurias prisiminsime iš šio kūrybinio etapo.“
Situacija per keletą savaičių stabilizavosi ir tolimesnių atlikėjo planų nepakeitė.
Tačiau pats dainos „Ar žinai?“ pasirodymas, panašu, yra tik nedidelė dalis to, kas šiuo metu vyksta atlikėjo užkulisiuose.
Jau kurį laiką Martynas su komanda ruošia projektą, apie kurį kol kas sąmoningai kalba labai mažai.
„Apie tai galvojome ilgai. Buvo momentų, kai atrodė - gal dar ne dabar. Bet šiemet jaučiu - tiesiog atėjo tas laikas.“
Atlikėjas užsimena, kad ir „Ar žinai?“ šiame etape atsirado neatsitiktinai.
„Pastaruoju metu labai daug dalykų vyksta tyliai. Galiu pasakyti tik tiek - artėja momentas, kuriam ruošiamės labai rimtai. Norisi sukurti ne tiesiog dar vieną koncertą ar dar vieną progą susitikti. Norisi sukurti vakarą, kuris mums visiems liktų kaip viena iš tų akimirkų, kurias prisimeni amžinai.“
Žodis „amžinai“ čia taip pat nėra visai atsitiktinis - jis skamba ir pačioje „Ar žinai?“ istorijoje, subtiliai sujungdamas naują dainą su tuo, kas dar tik laukia.
Paklaustas, ar kalba eina apie naują albumą, koncertą ar kitą projektą, atlikėjas nusišypso.
„Pasakysiu tik vieną dalyką - naujas albumas tikrai bus, ir ne vienas, o datą kol kas prisiminti užteks tik vieną.“
Kol kas pirmoji šios istorijos dalis – „Ar žinai?“.
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