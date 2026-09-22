Ekonomistas Romas Lazutka patyrė traumą: ragina nekartoti 1 klaidos

Apie tai, kas nutiko, R. Lazutka pasidalijo socialiniame tinkle.
Atskleidė, kas nutiko
Ekonomistas atskleidė, kad traumą patyrė, kai važiuodamas dviračiu kalbėjo telefonu.
Svarbią pamoką išmokęs vyras perspėjo sekėjus nekartoti jo klaidos.
„Ir kokio kvailio ši ranka?
Taigi, juk telefonu kalbančio važiuojant dviračiu.
Nekalbėkit, išminčiai, paprastai, mažakalbiai“, – rašė jis.
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