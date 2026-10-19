Tai, ką scenoje išdarinėjo atlikėja, sukėlė šleikštulį: gerbėjai negalėjo patikėti savo akimis

Toks gestas papiktino dalį gerbėjų, tačiau kiti stojo į žvaigždės pusę, skelbė ibtimes.co.uk.
Plinta įrašas
Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas spalio 4 dieną, kai O. Rodrigo koncertavo „Capital One“ arenoje Vašingtone. Pasirodymo metu dainininkė atliko dainą „Serena Joy“.
Vaizdo įraše, regis, matyti, kaip atlikėja patrina rankas į pažastis, o netrukus jomis perbraukia per plaukus.
Vaizdo įrašu socialiniame tinkle „X“ pasidalijo vartotojas @aidan7501. Prie įrašo jis parašė: „Dar niekada nemačiau, kad kas nors plaukams formuoti naudotų prakaitą iš pažastų.“
i’ve never seen someone use armpit sweat to style their hair- https://t.co/o2KYBnePtj— aidan (@aidan7501) October 11, 2026
Įrašas greitai sulaukė dėmesio, o komentaruose netrūko skirtingų reakcijų. Kai kurie žiūrovai tariamą dainininkės gestą pavadino „šlykščiu“ ir „nehigienišku“, tačiau kiti stojo į O. Rodrigo pusę ir gynė jos sceninį įvaizdį. Diskusijose taip pat svarstyta, ar tokiu veiksmu atlikėja siekė išprovokuoti publikos reakciją.