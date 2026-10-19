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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tai, ką scenoje išdarinėjo atlikėja, sukėlė šleikštulį: gerbėjai negalėjo patikėti savo akimis

2026-10-19 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Internete išplito vaizdo įrašas iš dainininkės Olivios Rodrigo koncerto, sukėlęs audringas žiūrovų reakcijas. Įraše, regis, matyti, kaip atlikėja patrina rankas į pažastis, o tuomet perbraukia jomis per plaukus.

Asociatyvi koncerto nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Internete išplito vaizdo įrašas iš dainininkės Olivios Rodrigo koncerto, sukėlęs audringas žiūrovų reakcijas. Įraše, regis, matyti, kaip atlikėja patrina rankas į pažastis, o tuomet perbraukia jomis per plaukus.

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Toks gestas papiktino dalį gerbėjų, tačiau kiti stojo į žvaigždės pusę, skelbė ibtimes.co.uk.

Plinta įrašas

Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas spalio 4 dieną, kai O. Rodrigo koncertavo „Capital One“ arenoje Vašingtone. Pasirodymo metu dainininkė atliko dainą „Serena Joy“.

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Vaizdo įraše, regis, matyti, kaip atlikėja patrina rankas į pažastis, o netrukus jomis perbraukia per plaukus.

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Vaizdo įrašu socialiniame tinkle „X“ pasidalijo vartotojas @aidan7501. Prie įrašo jis parašė: „Dar niekada nemačiau, kad kas nors plaukams formuoti naudotų prakaitą iš pažastų.“

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Įrašas greitai sulaukė dėmesio, o komentaruose netrūko skirtingų reakcijų. Kai kurie žiūrovai tariamą dainininkės gestą pavadino „šlykščiu“ ir „nehigienišku“, tačiau kiti stojo į O. Rodrigo pusę ir gynė jos sceninį įvaizdį. Diskusijose taip pat svarstyta, ar tokiu veiksmu atlikėja siekė išprovokuoti publikos reakciją.

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