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Koncertas pasibaigė nė neprasidėjus: dainininkė pranešė šokiruojančią žinią

2026-10-18 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV kantri muzikos atlikėja Ella Langley (27 m.) netikėtai atšaukė koncertą, kuris turėjo įvykti Talsoje, Oklahomos valstijoje. Vos likus kelioms valandoms iki pasirodymo paskelbta apie rimtą grėsmę saugumui.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

JAV kantri muzikos atlikėja Ella Langley (27 m.) netikėtai atšaukė koncertą, kuris turėjo įvykti Talsoje, Oklahomos valstijoje. Vos likus kelioms valandoms iki pasirodymo paskelbta apie rimtą grėsmę saugumui.

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Po incidento dainininkė nutraukė tylą ir paaiškino, kodėl nė akimirkos nesigaili priimto sprendimo, rašė People.

Prabilo apie atšauktą koncertą

Spalio 9 dieną E. Langley turėjo surengti koncertą Talsoje esančioje „BOK Center“ arenoje. Vis dėlto likus vos kelioms valandoms iki renginio pradžios atlikėjos komanda paskelbė, kad pasirodymas neįvyks.

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Kaip teigta oficialiame pranešime, toks sprendimas priimtas dėl „rimtos grėsmės saugumui, susijusios su gerbėjų, arenos darbuotojų ir pačios atlikėjos saugumu“.

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Jau kitą dieną, spalio 10-ąją, dainininkė pasirodė „United Supermarkets Arena“ arenoje Laboke, Teksaso valstijoje. Koncerto metu ji kreipėsi į susirinkusius gerbėjus ir pirmą kartą viešai pakomentavo ankstesnės dienos įvykius.

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„Kai kalbama apie jūsų saugumą ir užtikrinimą, kad koncertas būtų saugi vieta mums visiems susirinkti ir mėgautis muzika, jis įvyks tik tada, kai tai bus užtikrinta. Tačiau vos tik pajusiu, kad taip nėra, aš to nedarysiu“, – susirinkusiems sakė atlikėja.

E. Langley pabrėžė, kad savo sprendimo nesigaili ir, jei reikėtų, pasielgtų lygiai taip pat.

„Vakarykštį sprendimą priimčiau dar 10 milijardų kartų. Taip pasielgčiau ir rytoj, ir poryt, nes nors esu dėkinga už galimybę daryti tai, ką darau, tai nėra svarbiausias dalykas gyvenime.

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Svarbiausia šiame gyvenime yra žmonės, kurie jus myli ir yra šalia, kad ir kas nutiktų. Svarbiausia – kiekvieną rytą pabusti ir pagalvoti: „Žinote ką? Šiandien jaučiuosi gerai ir esu labai dėkinga, kad sulaukiau dar vienos dienos“, – kalbėjo dainininkė.

Atlikėja taip pat prisipažino svarsčiusi atšaukti ir spalio 10-osios koncertą. Vis dėlto galiausiai ji nusprendė lipti į sceną.

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Pasak E. Langley, ji pajuto vidinį įsitikinimą, tarsi kažkas jai sakytų: „Viskas gerai, esame saugūs ir galime surengti šį koncertą.“

Atskleidė, kas nutiko

Pranešdama apie atšauktą pasirodymą, atlikėja socialiniuose tinkluose atsiprašė gerbėjų.

„Dėl rimtos grėsmės mano gerbėjų, arenos darbuotojų ir mano komandos saugumui buvo priimtas nepaprastai sunkus sprendimas atšaukti šio vakaro koncertą“, – rašė ji.

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Dainininkė paaiškino, kad sprendimas buvo priimtas pasitarus su vietos pareigūnais, arenos atstovais ir jos apsaugos komanda.

„Žinau, kiek daug laiko, kelionių, pinigų ir planavimo reikia norint atvykti į koncertą, ir negaliu apsakyti, kaip man dėl to gaila.

Šis sprendimas nebuvo priimtas lengvabūdiškai. Labai laukiau šio vakaro su jumis, tačiau jūsų saugumas man visada bus svarbesnis už viską. Atsisakau kelti kam nors pavojų“, – teigė E. Langley.

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Atlikėjos komanda taip pat informavo, kad netrukus bus pateikta daugiau informacijos apie pinigų už įsigytus bilietus grąžinimą.

Tuo metu vietos naujienų portalas „News on 6“, remdamasis policijos informacija, pranešė, kad koncertas buvo atšauktas dėl melagingo pranešimo apie sprogmenį. Talsos policijos departamentas socialiniuose tinkluose paskelbė atlikęs arenos patikrą, tačiau jokios realios grėsmės nenustatė.

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„Kaip ir prieš kiekvieną didelį renginį, Talsos policijos departamentas deda daug pastangų, kad užtikrintų renginio dalyvių ir atlikėjų saugumą.

Prieš renginį teritoriją patikrino kinologai su tarnybiniais šunimis, išminuotojai, patruliai ir „BOK Center“ apsaugos darbuotojai. Nieko pavojingo neradome“, – teigė pareigūnai.

Policija taip pat pažymėjo, kad apie patikros rezultatus buvo informuota atlikėjos komanda.

„Informavome atlikėjos komandą, kad nenustatėme jokios realios grėsmės renginiui, tačiau jie vis tiek nusprendė atšaukti pasirodymą“, – nurodė policija.

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