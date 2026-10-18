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TV3 naujienos > Žmonės

Paskelbtas oro pavojus, bet darbdavys reikalauja dirbti? Teisininkė paaiškino, kokias teises turite

2026-10-18 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 12:55
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Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne vienam gyventojui kyla klausimų, ar privaloma vykti į darbą ir leisti vaikus į ugdymo įstaigas. Socialiniuose tinkluose teisininkė, mediatorė Raimonda Joskaudienė paaiškino, kokias teises tokiais atvejais turi gyventojai ir kaip reikėtų elgtis.

Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne vienam gyventojui kyla klausimų, ar privaloma vykti į darbą ir leisti vaikus į ugdymo įstaigas. Socialiniuose tinkluose teisininkė, mediatorė Raimonda Joskaudienė paaiškino, kokias teises tokiais atvejais turi gyventojai ir kaip reikėtų elgtis.

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Įrašą ji paviešino socialiniame tinkle Facebook, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Štai ką galima daryti

Savo paskyroje teisininkė atsakė į klausimus, kurie gali būti atkualūs dirbantiems bei vaikų turintiems žmonėms. Ji rašė:

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ORO PAVOJUS, O DARBDAVYS SAKO: „VAŽIUOK Į DARBĄ“. KAIP ELGTIS?

Gavau kelias skaitytojų užklausas: paskelbtas raudonas oro pavojus, tačiau darbdavys tyli arba reikalauja atvykti. Žmonės klausia ir dėl vaikų – ar vežti juos į mokyklą?

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Jeigu jūsų teritorijai skirtame oficialiame perspėjime nurodyta slėptis, pirmiausia vykdykite šį nurodymą: atidėkite kelionę į darbą ar mokyklą ir pasitraukite į artimiausią priedangą arba saugią patalpą. Darbdavio leidimo slėptis laukti nereikia. Taip praktiškai taikomos PAGD rekomendacijos.

Ką reiškia perspėjimai?

  • Geltona – pasiruoškite, numatykite saugią vietą, stebėkite pranešimus.
  • Raudona – nedelsdami vykdykite nurodymą slėptis.
  • Geltona po raudonos – likite pasislėpę, laukite pavojaus pabaigos.
  • Balta – pranešama, kad oro pavojaus nebėra, galima palikti priedangą.

Vadovaukitės konkrečiu pranešimo tekstu ir jame nurodyta teritorija.

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1. Ar darbdavys gali reikalauti tęsti darbą?

VDI aiškiai nurodo: kai kompetentingos institucijos rekomenduoja slėptis, darbdavys negali reikalauti likti darbo vietoje. Jis turi informuoti darbuotojus, paaiškinti veiksmus ir būti iš anksto pasirengęs pavojaus atvejui

DK 159 straipsnio 1–2 dalys suteikia teisę atsisakyti dirbti, kai kyla pavojus darbuotojo saugai ir sveikatai. Pagrįstas atsisakymas nelaikomas darbo pareigų pažeidimu.

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2. Ką parašyti, jeigu negalite atvykti?

Pasirūpinę tiesioginiu saugumu, kuo greičiau informuokite darbdavį raštu. Galite parašyti:

„Mano buvimo vietoje paskelbtas oro pavojus ir nurodyta slėptis. Vykdau šį nurodymą, todėl šiuo metu negaliu saugiai atvykti į darbą. Pasibaigus pavojui nedelsdamas informuosiu apie galimybę atvykti.“

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Išsaugokite perspėjimą, jo gavimo laiką ir susirašinėjimą.

3. O jeigu grasina pravaikšta?

Pagal DK 58 straipsnio 3 dalies 1 punktą, šiurkščiu pažeidimu gali būti laikomas neatvykimas visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties. Todėl būtina įvertinti oficialų perspėjimą ir konkrečias neatvykimo aplinkybes. Vien fakto, kad žmogus neatvyko, nepakanka.

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4. Ką daryti dėl vaikų?

Jeigu vaikas dar su jumis – vykdykite nurodymą slėptis kartu. Jeigu jau mokykloje ar darželyje – pavojaus metu neskubėkite jo pasiimti. ŠMSM nurodo, kad įstaiga turi organizuoti vaikų slėpimąsi, informuoti tėvus ir nekviesti jų pasiimti vaikų iki pavojaus pabaigos.

Pavojui pasibaigus susisiekite su darbdaviu dėl darbo tęsimo. Perspėjimas savaime nesuteikia laisvos visos darbo dienos.

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Informacija patikrinta 2026-10-18.“

Oro pavojus

Primename, kad Panevėžio, Šiaulių apskrityse šeštadienį paskelbtas raudonas oro pavojus. Apie 7.50 val. oro pavojus Šiaulių ir Kauno apskrityse atšauktas.

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.

„Naujausia informacija, kad yra identifikuotas oro pavojus ir greičiausiai tai yra dronas“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas. 

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Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) praneša, kad atšaukus anksčiau skelbtą oro pavojų ir ieškant galimai į šalies oro erdvę įskridusio objekto, pranešta apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.

„Policija tiria gautus pranešimus Pasvalio rajone apie galimą sprogimą. Pareigūnai dirba vietoje“, – pranešė NKVC.

Vilmantas Vitkauskas teigė, kad iš gyventojų gauta apie 50 pranešimų.

„Vyksta patikslinimas informacijos. Policijos pajėgos yra išvykę į įvykio vietą Pasvalio rajone, apžiūrinėja teritoriją, ar tikrai informacija pasitvirtina, ką pranešė gyventojai“, – kalbėjo NKVC vadovas.

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