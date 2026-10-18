Nausėda sureagvo į drono incidentą Lietuvoje: „Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą plinta į NATO ir ES rytinį flangą“

„Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą plinta į NATO ir ES rytinį flangą. Šį rytą Šiaulių karinėje bazėje dislokuoti NATO naikintuvai vėl buvo pakelti į orą, kai į Lietuvos oro erdvę įskrido nenustatytas objektas. Objektas, kuris, atrodo, buvo dronas, sprogo virš šalies šiaurinės dalies, keldamas pavojų civiliams gyventojams“, – socialiniame tinkle „X“ teigė G. Nausėda.
„Šiuo metu mūsų specialistai dirba įvykio vietoje“, – pridūrė jis.
Į Lietuvą įskridus dronui, Kaunas paprašė Lenkijos pagalbos tiriant incidentą
Po to, kai, kaip įtariama, iš Lenkijo į Lietuvą įskrido dronas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paprašė Lenkijos pagalbos tiriant šį incidentą.
„Objektas į Lietuvos oro erdvę preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, paprašiau prisidėti ir bendrai tirti šį incidentą“, – žurnalistams sekmadienį teigė Lietuvos ministras.
Anot jo, iš žmonių fiksuotos informacijos minėtas objektas greičiausiai yra dronas.
Ministro teigimu, paskutinį kartą objektas fiksuotas ties Biržų ir Pasvalio rajonų riba.
„Į įvykio vietą iš karto išvyko Lietuvos kariuomenės ir policijos pajėgos, yra įvestas planas „Skydas“. Naujausia policijos informacija yra tokia, kad galimai nuolaužos pažeidė civilinį automobilį“, – kalbėjo R. Kaunas.
Ministras patvirtino, kad jam kelia klausimų situaciją, kai, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos, tačiau oro pavojus paskelbtas šiaurės Lietuvoje.
„Man ši informacija taip pat yra keista, nepriimtina ir aiškinsimės. Jau kariuomenei yra pavesta užduotis surinkti informaciją ir man ją pateikti detaliai, pagal chronologiją“, – sakė R. Kaunas.
ELTA primena, kad sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime.
Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad policija gavo pranešimus apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.
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