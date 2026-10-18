Socialdemokratas siūlo siaurinti žvalgybos kontrolierių veiklos lauką

Šią savaitę parlamentas po pateikimo pritarė Žvalgybos kontrolierių įstaigos įstatymo pataisai, kad žvalgybos kontrolierių tyrimas nebeapimtų žvalgybos institucijų vidaus administravimo priežiūros ir kontrolės.
Pataisą svarstys komitetai
Už tai balsavo 49 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė 33. Toliau pataisą svarstys Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetai.
„Žvalgybos kontrolieriaus dėmesys turėtų būti sutelktas į tas veiklos sritis, kuriose dėl valstybės saugumui užtikrinti suteiktų ypatingų įgaliojimų kyla didžiausia žmogaus teisių pažeidimo rizika, o vidaus administravimo srityje jau veikia ir kiti kontrolės mechanizmai, įskaitant vidaus auditą ir Valstybės kontrolę“, – savo pataisą motyvavo T. Martinaitis.
Anot jo, žvalgybos institucijų nepriklausoma kontrolė yra būtina demokratinės ir teisinės valstybės sąlyga, bet kartu reikia užtikrinti, jog valstybės institucijų kontrolės sistema būtų aiški, proporcinga ir efektyvi.
„Šiuo metu Žvalgybos įstatyme žvalgybos institucijų veikla apima tris sritis: žvalgybą, kontržvalgybą ir vidaus administravimą. Dėl tokio reglamentavimo žvalgybos kontrolierių kompetencija apima ir institucijų vidaus administravimo sprendimų teisėtumo priežiūrą. Taigi siūlomu projektu siekiame šias funkcijas atskirti“, – tvirtino socialdemokratas.
Anot jo, nustačius, kad žvalgybos kontrolierių tyrimas neapimtų žvalgybos institucijų vidaus administravimo priežiūros ir kontrolės, būtų išvengta perteklinės žvalgybos institucijų kontrolės.
„Kontrolieriaus atsakomybė yra tikrinti, kaip žvalgybos, kontržvalgybos metu ir kol kas veiklos administravimo metu yra nepažeidžiamos žmogaus teisės. O būtent veiklos administravimo funkcija yra jau įstaigos, kontroliuojančių institucijų veiklos atsakomybė, ar tai būtų vidaus auditas, jeigu kalbame apie finansus – tai yra Valstybės kontrolės įgaliojimai. Toks įstaigos veiklos administravimo kontroliavimas, manau, yra neefektyvus žvalgybos kontrolierių instituto naudojimas ir išnaudojimas“, – sakė T. Martinaitis.
Demokratė Agnė Širinskienė priminė Valstybės saugumo departamento (VSD) pranešėjo istoriją, kai kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos prašymu, kaip nustatė Seimo tyrimas, patikrinti potencialūs jo komandos nariai, rėmėjai.
„Būtent to norint išvengti ir atsirado šita funkcija žvalgybos kontrolierių funkcijų sąraše, ji buvo patikrinta, kaip ir visa žvalgybos kontrolieriaus institucija Konstituciniame Teisme. Konstitucinis Teismas nematė kokios nors problemos, kad tokia funkcija būtų“, – sakė ji.
„Valstietis“ Dainius Gaižauskas siūlymą įvertino kaip silpninantį žvalgybos kontrolierių galias.
„Jau pusę metų faktiškai esame susifokusavę į tai, kaip sustiprinti žvalgybos kontrolierius. Jūs pateikėte priešingą dalyką. Pasakykite labai konkrečiai, kas paprašė jūsų arba kas teikė tokį siūlymą, poziciją?“ – teiravosi jis.
Žvalgybos kontrolierių įstaiga taip pat tvirtina, kad siūlomas pakeitimas suvaržytų jos galimybes veikti.
„Žvalgybos institucijų vidaus administravimo veikla negali būti visais atvejais atribojama nuo žmogaus teisių apsaugos ir žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo klausimų“, – komentare BNS nurodė įstaiga.
„Vidaus administravimo sprendimai, jų priėmimo procedūros ar nustatyti organizaciniai veiklos principai tam tikrais atvejais gali turėti tiesioginės įtakos žvalgybos pareigūnų veiksmų teisėtumui, žmogaus teisių užtikrinimui ir veiksmingam galimų pažeidimų tyrimui, todėl siūlomas teisinis reguliavimas turėtų būti vertinamas ir tuo aspektu, ar jis nesukurtų priežiūros spragų, kai su žmogaus teisių apsauga susiję klausimai formaliai būtų priskiriami vidaus administravimo sričiai ir dėl to nepatektų į nepriklausomos priežiūros kompetenciją“, – teigiama komentare.
Anot įstaigos, vidaus administravimas apima personalo administravimą, asmens duomenų tvarkymą, dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus auditą, projektų valdymą, viešųjų ir tarptautinių ryšių palaikymą, vidaus tyrimus bei informacinių ir ryšių technologijų administravimą.
„O tai procesai, kuriuose gali kilti žmogaus teisių pažeidimų, biurokratizmo ar piktnaudžiavimo rizika. Šiose srityse, be kita ko, gali kilti diskriminacijos, psichologinio smurto, neteisėto poveikio ar pranešėjų teisių pažeidimų rizika“, – teigė žvalgybos kontrolieriai.
Pasak jų, vien aplinkybė, kad tam tikras žvalgybos institucijų veiklos sritis prižiūri ir kitos institucijos, savaime nereiškia, kad jų vykdoma kontrolė savo paskirtimi, apimtimi ir nepriklausomumo garantijomis yra tapati žvalgybos kontrolierių vykdomai priežiūrai.
Anot Žvalgybos kontrolierių įstaigos, atlikti konkretūs patikrinimai VSD ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente parodė, kad institucijų vidaus procesų vertinimas yra svarbi veiklos teisėtumo ir žmogaus teisių apsaugos priežiūros dalis.
„Įstaigos vertinimu, iš žvalgybos kontrolierių kompetencijos išbraukus vidaus administravimo priežiūrą, tokios apimties patikrinimų atlikti nebūtų galima: už priežiūros ribų liktų vidaus procedūros, atsakomybės paskirstymas ir vadovavimo sprendimai, nuo kurių priklauso tiek vidaus kontrolės veiksmingumas, tiek pareigūnų teisių apsauga“, – nurodė jie.
Žvalgybos kontrolierių įstaiga yra nuo 2023-iųjų veikianti parlamentui atskaitinga valstybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento veiklos teisėtumą.
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