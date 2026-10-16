Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Dvynukų susilaukusi Ieva Juozapaitytė-Varnienė pranešė dar vieną džiugią žinią

2026-10-16 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkė Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė socialiniuose tinkluose pasidalijo džiugia naujiena visiems muzikos ir šventinės nuotaikos gerbėjams. Ji kartu su kolegomis kviečia Naujuosius metus pasitikti ypatingame renginyje.

Dainininkė Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė socialiniuose tinkluose pasidalijo džiugia naujiena visiems muzikos ir šventinės nuotaikos gerbėjams. Ji kartu su kolegomis kviečia Naujuosius metus pasitikti ypatingame renginyje.

REKLAMA
1

Šia žinia ji sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ievos Barboros Juozapaitytės ir Dainoto Varno vestuvės (nuotr. M. Vitėno)

Įspūdingas šventinis vakarėlis Kaune

Gruodžio 31 d. 20 val. VDU Didžiojoje salėje, Kaune, įvyks iškilmingas „Naujametis Vienos valso ritmu koncertas“. Šventinį vakarą žiūrovams dovanos:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • VDU Kamerinis orkestras
  • Maestro Vytautas Lukočius
  • Grupė „Balsai“: Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega.

„O jeigu Naujuosius šiemet pasitiktume skambant Vienos valsams?Gruodžio 31-ąją kviečiame į ypatingą muzikinį vakarą, kuriame susitiks VDU Kamerinis orkestras, maestro Vytautas Lukočius ir mes – „Balsai“: Ieva Barbora Juozapaitytė - Varnienė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega“, – pristatoma įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Elegancija, spindesys ir klasikinės melodijos

Koncertų programoje skambės J. Štrauso, F. Leharo ir I. Kalmano muzika, užburiančios arijos, duetai, valsai bei polkos – viskas, kas Naujųjų metų vakarui suteikia tikros elegancijos bei šventinio spindesio.

REKLAMA

Atlikėjai kviečia pasinerti į šventišką nuotaiką, mėgautis gražia muzika ir tradiciškai pakelti taurę linksmybių:

„O kur dar šventiška nuotaika, graži muzika ir tradicinis kvietimas pakelti taurę linksmybių! Labai lauksime jūsų VDU Didžiojoje salėje, Kaune, gruodžio 31 d. 20 val. – pasitikime Naujuosius kartu!“ – rašoma įraše.

Bilietus į šį renginį jau galima įsigyti platformoje kakava.lt.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų