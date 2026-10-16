Dvynukų susilaukusi Ieva Juozapaitytė-Varnienė pranešė dar vieną džiugią žinią

Šia žinia ji sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Įspūdingas šventinis vakarėlis Kaune
Gruodžio 31 d. 20 val. VDU Didžiojoje salėje, Kaune, įvyks iškilmingas „Naujametis Vienos valso ritmu koncertas“. Šventinį vakarą žiūrovams dovanos:
- VDU Kamerinis orkestras
- Maestro Vytautas Lukočius
- Grupė „Balsai“: Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega.
„O jeigu Naujuosius šiemet pasitiktume skambant Vienos valsams?Gruodžio 31-ąją kviečiame į ypatingą muzikinį vakarą, kuriame susitiks VDU Kamerinis orkestras, maestro Vytautas Lukočius ir mes – „Balsai“: Ieva Barbora Juozapaitytė - Varnienė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega“, – pristatoma įraše.
Elegancija, spindesys ir klasikinės melodijos
Koncertų programoje skambės J. Štrauso, F. Leharo ir I. Kalmano muzika, užburiančios arijos, duetai, valsai bei polkos – viskas, kas Naujųjų metų vakarui suteikia tikros elegancijos bei šventinio spindesio.
Atlikėjai kviečia pasinerti į šventišką nuotaiką, mėgautis gražia muzika ir tradiciškai pakelti taurę linksmybių:
„O kur dar šventiška nuotaika, graži muzika ir tradicinis kvietimas pakelti taurę linksmybių! Labai lauksime jūsų VDU Didžiojoje salėje, Kaune, gruodžio 31 d. 20 val. – pasitikime Naujuosius kartu!“ – rašoma įraše.
Bilietus į šį renginį jau galima įsigyti platformoje kakava.lt.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.