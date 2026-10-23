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TV3 naujienos > Žmonės

Viename Lietuvos mieste atšaukiamas garsių atlikėjų koncertas

2026-10-23 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 09:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvo pranešta, kad netrukus Panevėžyje turėjęs vykti koncertas „Gala žvaigždės“, yra atšaukiamas. Jame pasirodyti turėjo garsūs Lietuvos dainininkai – Vaida Genytė, Egidijus Sipavičius, Oneida Kunsunga.

Asociatyvi koncerto nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (17)

Buvo pranešta, kad netrukus Panevėžyje turėjęs vykti koncertas „Gala žvaigždės“, yra atšaukiamas. Jame pasirodyti turėjo garsūs Lietuvos dainininkai – Vaida Genytė, Egidijus Sipavičius, Oneida Kunsunga.

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Apie tai buvo informuota bilietų platinimo platformoje bilietai.lt.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Koncertas „Gala žvaigždės“

Atšaukiamas koncertas

Minėtas koncertas turėjo vykti spalio 29-ąją, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje. 

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Tačiau bilietų platinimo puslapyje buvo paskelbta apie renginio atšaukimą ir kaip galima susigrąžinti pinigus tiems, kurie spėjo įsigyti bilietus:

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Pranešame, kad Koncertas GALA ŽVAIGŽDĖS“ Panevėžyje, spalio 29 d. neįvyks.

Pirkę bilietus kasose arba užsakiusiems el. paštu [email protected], prašome užpildyti pinigų grąžinimo formą. Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/apacia/howtobuy/23-66-20/ticket-refund-application . Prašymai priimami iki lapkričio 12 d.

Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pinigai bus pervesti iki lapkričio 12 d.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.

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