Viename Lietuvos mieste atšaukiamas garsių atlikėjų koncertas

Apie tai buvo informuota bilietų platinimo platformoje bilietai.lt.
Atšaukiamas koncertas
Minėtas koncertas turėjo vykti spalio 29-ąją, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje.
Tačiau bilietų platinimo puslapyje buvo paskelbta apie renginio atšaukimą ir kaip galima susigrąžinti pinigus tiems, kurie spėjo įsigyti bilietus:
„Pranešame, kad Koncertas „GALA ŽVAIGŽDĖS“ Panevėžyje, spalio 29 d. neįvyks.
Pirkę bilietus kasose arba užsakiusiems el. paštu [email protected], prašome užpildyti pinigų grąžinimo formą. Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/apacia/howtobuy/23-66-20/ticket-refund-application . Prašymai priimami iki lapkričio 12 d.
Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pinigai bus pervesti iki lapkričio 12 d.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.“
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