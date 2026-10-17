Iš Vaidos Genytės – džiugi žinia: „Tokios progos pasitaiko labai retai...“

Vakaro metu skambėjo Lietuvos ir pasaulio muzikos klasika tapę kūriniai, kuriems naujų spalvų suteikė styginių kvartetas, pianistas Giedrius Nakas ir gitaristas Kostas Balčiūnas. Visų mylimos dainos, puošni scenografija ir elegantiški kostiumai sukūrė vientisą ir nepamirštamą muzikinį pasakojimą, rašoma pranešime spaudai.
Šį rudenį ir žiemą projektas „Gala žvaigždės“ aplankys net 14 miestų: Alytų, Kauną, Jonavą, Uteną, Panevėžį, Klaipėdą, Ukmergę, Marijampolę, Mažeikius, Birštoną, Vilnių, Tauragę, Telšius ir Palangą.
Nors visi trys atlikėjai Lietuvos scenoje sukaupę ilgametę patirtį, šiame projekte jų kūrybiniai keliai taip artimai susikirto pirmą kartą. Oneida Kunsunga ir Egidijus Sipavičius anksčiau buvo susitikę muzikiniame projekte tačiau, pasak atlikėjų, tuomet bendro kūrybinio darbo buvo gerokai mažiau.
„Mes su Oneida jau esame dirbę kartu projekte „Roko amžius“, tačiau ten darbas buvo visiškai kitoks. Kiekvienas turėjome savo dainas, išeidavome į sceną atėjus laikui jas sudainuoti, tačiau daugiau bendro darbo beveik neturėjome. Viskas apsiribodavo „labas, labas“ ir „iki, iki“. O šiame projekte iš tikrųjų išgirdome ir pajutome vienas kitą“, – pasakoja E. Sipavičius.
V. Genytei ši pažintis taip pat tapo ypatinga patirtimi. „Su Egidijumi anksčiau susitikdavome tik prabėgomis, įvairiuose renginiuose ar koncertuose, o su Oneida iki šiol apskritai nebuvome susitikusios. Ši pažintis buvo labai maloni, o kiekviena repeticija – tarsi didžiulė šventė. Labai džiaugiuosi šiuo projektu, nuostabiais balsais, gyva muzika ir žmonėmis, kurie mane supa“, – sako atlikėja.
Apie ypatingą atmosferą repeticijų metu pasakoja ir O. Kunsunga. Vieną jų atlikėja prisimena itin ryškiai – klausydamasi Egidijaus ir Vaidos dueto ji trumpu vaizdo įrašu pasidalijo socialiniuose tinkluose. Sulaukusi tetos žinutės su klausimu, ar ji suvokia, kad dainuoja su Egidijumi Sipavičiumi, Oneida prisipažįsta į visą projektą pažvelgusi kitaip.
„Būna, kad taip įsisuki į savo darbus, nuolat kažkur leki ir ne visada spėji įvertinti tai, kas vyksta aplinkui. Tačiau tetos žinutė privertė mane sustoti, atsitraukti ir pažvelgti į viską iš šalies. Tuomet dar kartą apgalvojau ir įvertinau, ką man reiškia šis projektas, galimybė jame dalyvauti su šiais žmonėmis ir iš kiekvieno jų pasisemti kažko naujo. Tai yra gyvenimo dovanos, už kurias jaučiuosi itin dėkinga“, – dalijasi O. Kunsunga.
Paklausta apie įsimintiniausią premjeros akimirką, V. Genytė išskirti vienos negalėjo – jai įsimintinas buvo visas koncertas. „Per premjeras dažniausiai būnu tarsi lengvoje transo būsenoje, lyg išėjusi iš savęs. Dainavimas premjeroje, atrodo, pakylėja nuo žemės, todėl visas koncertas buvo viena didelė, įsimintina akimirka“, – pasakoja dainininkė.
Tuo metu E. Sipavičius pasidalino ir netikėta situacija scenoje. „Mano įsimintiniausia akimirka buvo tada, kai dainavau savo solinį kūrinį „KOKS PAVADINIMAS, GAL ŽINAI?“, labai lyrišką ir švelnų. Tuo metu mano abi kolegės išėjo iš scenos, tačiau Vaida pamiršo išjungti mikrofoną. Ir staiga, viduryje rimto, dramatiško kūrinio, iš užkulisių pasigirdo jos kikenimas“, – juokiasi atlikėjas.
Vis dėlto ryškiausi vakaro prisiminimai neatsiejami nuo muzikos. E. Sipavičiui ypač svarbus buvo kūrinys „Wonderful World“, sugrąžinęs į vaikystės prisiminimus. „Visada labai norėjau atlikti šį kūrinį, manau, kad tai viena nuostabiausių lyrinių dainų, o Louisas Armstrongas buvo pirmasis džiazo dainininkas, kurį išgirdau dar vaikystėje. Pamenu, kaip iš tėčio plokštelės skambėjo būtent „Wonderful World“. Man buvo labai svarbu ir jautru ją dainuoti“, – sako E. Sipavičius.
O. Kunsungai ypatingų emocijų sukėlė kartu su V. Genyte atliktas kūrinys „Mano namai“. „Tuo metu atrodė, lyg širdis būtų išėjusi pasivaikščioti“, – jausmą apibūdina atlikėja. Ne mažiau jautrus jai buvo ir Egidijaus kūrinys „Pėdsakai“. Pasak Oneidos, jį atliekant apėmė didžiulis dėkingumas už tokį gražų kūrinį ir nuostabią jo aranžuotę.
V. Genytė pabrėžia, kad jai ypatingas buvo pats gyvos muzikos skambesys. „Man visi kūriniai, kuriuos galiu dainuoti pritariant gyviems styginiams instrumentams, yra tiesiog svajonė. Tai tikrai nėra kasdienybė, tokios progos pasitaiko labai retai. Šį vakarą ta svajonė vėl išsipildė“, – sako dainininkė.
Premjeros vakarą atlikėjams ne mažiau svarbus buvo ir užsimezgęs ryšys su publika. O. Kunsunga prisipažįsta, kad prieš žengdama į sceną jautė jaudulį, tačiau jį netrukus pakeitė ramybė ir pasitikėjimas šalia esančiais kolegomis.
„Šį vakarą patyriau jausmą, kuris aplanko tikrai nedažnai, kai gali pajusti ypatingą ryšį su žmonėmis, tartum bendrą kvėpavimą. Kai tai, ką transliuoji nuo scenos, sugrįžta atgal ir jauti, kad žmonės yra kartu su tavimi. Mačiau žmonių veidus, mačiau, kad jie klausėsi ir girdėjo. Tos akimirkos yra labai vertingos“, – įspūdžiais dalijasi O. Kunsunga.
Po premjeros savo kelionę tęsiantis projektas „Gala žvaigždės“ iki pat gruodžio pabaigos kvies Lietuvos miestų publiką į elegancijos, gyvos muzikos ir teatrališkumo kupinus vakarus, kuriuose trys skirtingi scenos pasauliai susijungia į vieną muzikinę istoriją.
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