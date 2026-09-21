Archyviniuose kadruose – legendinis Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

Ar atspėsite – kas jis?
Ar atpažįstate?
Vaizdo įraše galima matyti vyrą, nuotaikingai lietuje atliekantį dainą „Na ir kas“.
Ją atliko legendinis dainininkas Egidijus Sipavičius, kuris vaizdelyje užfiksuotas 2000-aisiais.
@ke5ma Egidijus Sipavičius - Na ir kas (2000) #fyp #nostalgija #sipavicius #ruduo #lietus ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
E. Sipavičius – vienas gerai žinomų Lietuvos estrados dainininkų, scenoje praleidęs daugiau nei keturis dešimtmečius.
Per ilgą karjerą E. Sipavičius klausytojams padovanojo ne vieną iki šiol puikiai atpažįstamą kūrinį.
Viena ryškiausių jo vizitinių kortelių tapo daina „Diskoteka“, o klausytojams taip pat gerai žinomos dainos „Miškų dukra“, „Senieji Vilniaus stogai“ ir „Gera“ ir kt.
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