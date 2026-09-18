Išskirtiniame renginyje – būrys garsių Lietuvos žmonių: pamatykite akimirkas

Dabar ši sąsaja įtvirtinama ir pavadinime – taip dar aiškiau pabrėžiant asmeninę Danos Ribas autorystę ir atsakomybę už jos vardu kuriamą juvelyriką, rašoma pranešime spaudai.
Dar tuomet, kai deimantų juvelyrika Lietuvoje daugeliui buvo tolima ir mažai pažįstama, D. Ribas pradėjo kurti kitokį santykį su deimantais. Iki tol jie dažniausiai buvo siejami su ypatingomis progomis, tokiomis kaip sužadėtuvės ar vestuvės, ir suvokiami kaip prabanga, prieinama nedaugeliui. D. Ribas siekė parodyti, kad deimantas gali tapti ir kasdien nešiojamu, asmeninę reikšmę turinčiu papuošalu.
D. Ribas tikslas buvo ne tik pasiūlyti išskirtinius papuošalus, bet ir suteikti žmonėms žinių, kurios leistų suprasti, ką jie renkasi: kuo skiriasi deimantai, kas lemia jų kokybę ir vertę, kodėl svarbi kilmė ir kaip pasirinkti papuošalą, kuris išliks prasmingas daugelį metų.
Per šiuos metus keitėsi ir pati Lietuvos deimantų juvelyrikos rinka. Augo žmonių žinios, lūkesčiai ir gebėjimas vertinti ne tik papuošalo estetiką, bet ir jo kokybę bei vertę. Prie šio pokyčio reikšmingai prisidėjo ir D. Ribas – nuosekliai edukuodama klientus, formuodama aukštus kokybės standartus ir deimantų juvelyriką priartindama prie kasdienio žmogaus gyvenimo.
Taip išaugo „Factory by Ribas“ – vienas geriausiai atpažįstamų vardų Lietuvos deimantų juvelyrikos rinkoje. Vis dėlto už šio pavadinimo klientams, partneriams ir tarptautiniams juvelyrikos namams visada pirmiausia buvo D. Ribas.
„Šis prekės ženklas man visada buvo labai asmeniškas. Aš jį kūriau nuo pirmųjų dienų – nuo požiūrio į deimantą ir estetikos iki to, kaip kalbamės su žmogumi, kuris mums patiki vieną svarbiausių savo pasirinkimų. Todėl man natūralu, kad šiandien prekės ženklas vadinasi mano vardu. Keičiasi pavadinimas, tačiau ne tai, kuo tikime ir ką kūrėme visus šiuos metus. Mano vardas šiandien tik aiškiau įtvirtina tai, kas buvo šio prekės ženklo pagrindas nuo pat pradžių. Kartu tai – ir dar didesnis asmeninis įsipareigojimas kiekvienam žmogui, kuris renkasi mūsų juvelyriką“, – sako D. Ribas.
Vardas keičiasi, tačiau vertybės išlieka
„Factory by Ribas“ virsmas į „Dana Ribas Jewellery“ nekeičia principų, kuriais prekės ženklas vadovavosi iki šiol. Vienas svarbiausių jų – atviras ir profesionalus santykis su klientu.
Deimantas yra pirkinys, kuriam neužtenka vien estetikos. Norint priimti pagrįstą sprendimą, svarbu suprasti jo savybes, kokybę ir vertę. Todėl nuo pat veiklos pradžios konsultavimas ir edukacija buvo ne papildoma „Factory by Ribas“ paslauga, o neatsiejama darbo dalis. Šis principas išlieka ir „Dana Ribas Jewellery“ – žmogui turi būti suteikta pakankamai žinių, kad jis suprastų, ką renkasi ir už ką moka.
Prekės ženklo santykis su deimantais taip pat nesikeičia. Dana Ribas siekia, kad deimantas nebūtų suvokiamas vien kaip išskirtinėms progoms skirtas pirkinys ar trumpalaikės mados dalis. Tai gali būti asmeniškas, kasdien nešiojamas ir iš kartos į kartą perduodamas papuošalas, kurio reikšmė nėra matuojama sezonais.
„Man visada buvo svarbu, kad žmogus ne tik išeitų su gražiu papuošalu, bet ir suprastų, ką pasirinko. Pasitikėjimas šioje srityje yra labai svarbus. Klientui neturi reikėti orientuotis tarp triukšmingų pažadų ar bandyti atspėti, kur slypi tikroji vertė. Mūsų darbas – profesionaliai paaiškinti, pasiūlyti tinkamiausią variantą ir būti sąžiningiems. Taip dirbome iki šiol ir taip dirbsime toliau. Mano vardas ant prekės ženklo šį įsipareigojimą tik dar labiau sustiprina“, – teigia D. Ribas.
Nuo indėlio Lietuvoje iki pasaulinio garso juvelyrikos namų
Per daugelį veiklos metų D. Ribas vardas tapo žinomas ne tik Lietuvos klientams. Sukauptą kompetenciją ir reputaciją liudija ir tarptautinių juvelyrikos namų pasitikėjimas – bendradarbiavimas su tokiais vardais kaip „Messika“, „Yana Nesper“, „Pasquale Bruni“ ir LVMH grupei priklausančiu FRED.
Šie ryšiai, kaip ir ilgametis klientų pasitikėjimas Lietuvoje, buvo kuriami dar „Factory by Ribas“ vardu, tačiau jų centre visuomet buvo D. Ribas ir jos asmeninis požiūris į juvelyriką. Todėl sprendimas prekės ženklui suteikti jos vardą nėra bandymas pradėti naują istoriją – tai būdas tiksliau įvardyti jau sukurtą.
„Kai tavo vardu žmonės pasitiki rinkdamiesi deimantą, kai tavimi pasitiki partneriai ir pasauliniai juvelyrikos namai, vardas reiškia ir atsakomybę. Man svarbu savo vardu patvirtinti, kad už tuo, ką kuriame ir siūlome, stoviu aš pati, mano sukaupta patirtis ir kartu su manimi dirbanti profesionalų komanda. Taip buvo visada, o dabar tai tiesiog atsispindės ir mūsų pavadinime“, – pabrėžia D. Ribas.
Ne nauja pradžia, o istorijos tęsinys
Kartu su nauju vardu keisis prekės ženklo vizualinis ženklas ir komunikacijoje naudojamas pavadinimas – „Factory by Ribas“ tampa „Dana Ribas Jewellery“. Tačiau klientams pažįstama veiklos kryptis, komanda, sukaupta ekspertinė patirtis ir požiūris į juvelyriką išlieka.
Prekės ženklas ir toliau specializuosis deimantų juvelyrikoje, konsultuos klientus renkantis deimantus ir sieks auginti supratimą apie jų kokybę bei vertę.
„Factory by Ribas“ vardas žymi svarbų mūsų istorijos etapą ir visa, ką per jį sukūrėme. Nuo jo neatsiribojame, tačiau šiandien norime, kad vardas tiksliai pasakytų tai, ką mūsų klientai ir partneriai jau seniai žino – už šio prekės ženklo yra Dana Ribas. Todėl man tai pirmiausia yra sugrįžimas prie ištakų. Keičiasi vardas, tačiau istorija tęsiasi“, – akcentuoja D. Ribas.
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