Archyviniame kadre – visiems puikiai žinoma Lietuvos moteris: ar atpažįstate?

Ją atpažinti iš pirmo žvilgsnio gali būti tikras iššūkis. Ar atspėsite, kas ji?
Archyvinis kadras
Kaip paaiškėjo, šiame unikaliam kadre užfiksuota vos 3 metukų sulaukusi dainininkė, Lietuvos folkloro mama vadinama Veronika Povilionienė.
Nuotraukoje ji įamžinta laikanti šakelę ir žvelgianti tiesiai į fotoaparatą.
Dainininkė Veronika Povilionienė visą gyvenimą skiepijo klausytojų meilę lietuvių liaudies muzikai ir palaikė jos aktualumą moderniomis aranžuotėmis.
Rugsėjo 26 dieną, 12 valandą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje Veronika pristatys jos 80-metį ir sceninės veiklos 60-metį įprasminantį trigubą vinilinį albumą.
Vienintelės Lietuvoje vinilo plokštelių spaustuvės „Green Lakes Pressing“ leidybos padalinys „Green Repress“ išleido Veronikos Povilionienės „Antologiją“ kiek anksčiau – albumas buvo pristatytas 2026 m. Vilniaus knygų mugėje. Tačiau atlikėjos sveikata tuomet neleido jai susitikti su gerbėjais ir klausytojais, todėl jautrus susitikimas rengiamas dabar.
Išskirtinis leidinys ir jubiliejiniai renginiai
Ruošiant „Antologiją“ leidybai, iš daugiau nei 30 anksčiau išleistų V. Povilionienės albumų buvo atrinkti žymiausi, svarbiausi ir labiausiai jos įvairiapusę kūrybą atspindintys įrašai. Jie, patekę į 3 plokšteles, buvo sugrupuoti į 5 dalis:
- „Gražiausios giesmės“ – trumpas visų kūrybos etapų kaleidoskopas;
- „Su Petru Vyšniausku“ ir „Duetai“ – plačiau nušviečia Veronikos bendradarbiavimą su kitais atlikėjais;
- „Akompanuoja orkestrai“ ir „Dainos už Lietuvos Laisvę“ – atskleidžia atlikėjos dainų grožį, kai vokalui pritaria daugiainstrumenčiai kolektyvai.
Visų vinilų apipavidalinimai gausiai iliustruoti V. Povilionienės nuotraukomis – nuo pat giliausios vaikystės iki solinių pasirodymų didžiausiose scenose. Visos trys plokštelės klausytojų patogumui parduodamos atskirai, bet ženkli tiražo dalis sukomplektuota į trigubą albumą standžioje kartono pakuotėje.
Susitikime su gerbėjais M. Mažvydo bibliotekoje V. Povilionienė papasakos „Antologijos“ kūrinių atsiradimo istorijas bei atsakys į klausimus. Čia bus galima įsigyti vinilus, gauti dainininkės autografą ir įsiamžinti su ja. Ekrane taip pat bus parodytos V. Povilionienės koncertų ir Rimo Bružo sukurto dokumentinio filmo „Veronika“ ištraukos.
Šių metų Lietuvos muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. V. Povilionienė buvo apdovanota už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai. Metų pabaigoje dainininkė švęs garbingą 80 metų jubiliejų, todėl lapkričio 29 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje planuojamas ir solinis atlikėjos koncertas.
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