Neištvėrusi Daiva Žeimytė-Bilienė kreipėsi į policiją: „Jau nebegalėjau ignoruoti“

Naujienų portalui tv3.lt Daiva papasakojo, kokio pobūdžio komentaro sulaukė bei atskleidė, kaip vyksta procesas.
Kreipėsi į teisėsaugą
Pasak žurnalistės, komentaras buvo parašytas ne boto, o realaus žmogaus. Asmuo komentarą paliko po įrašu, susijusiu su imigracijos tema.
D. Žeimytė-Bilienė neslėpė, kad minėto asmens žodžiai peržengė visas ribas – būtent dėl to buvo nuspręsta kreiptis į teisėsaugą.
Naujienų portalui tv3.lt ji komentavo:
„Buvau pasidalijusi Albino Januškos įrašu apie panašius atvejus Prancūzijoje prieš metus, kurie vyko prie Kauno mečetės, ir apie tai, kaip visa tai susiję su Rusijos GRU bei Rusijos operacijomis.
Aš tuo įrašu pasidalinau, o po juo anglų kalba buvo parašytas komentaras, kuriame buvo tiesioginių grasinimų man ir mano šeimai. To komentaro jau nebegalėjau ignoruoti. Vėliau jis buvo ištrintas. Jį parašė realus žmogus – ne botas ir ne trolis. Tiesiog turėjau reaguoti į visą šią situaciją, todėl kreipiausi į policiją.
Policija šiandien pranešė, kad pradėjo tyrimą pagal Baudžiamąjį kodeksą. Tyrimas dar tik pradėtas, vyksta duomenų rinkimas, tad turbūt sulauksiu ir daugiau skambučių.
Man atrodo, kad ši situacija yra labai geras pavyzdys, kas nutinka, kai vienoje ar kitoje temoje peržengiamos ribos ir emocinė temperatūra labai stipriai pakyla. Rašydama komentarus migracijos tema būtent ir siekiau kažkaip sumažinti tą emocinę temperatūrą, kad nenueitume iki tiesioginių grasinimų vieni kitiems.
Mano pavyzdys gali būti tarsi lakmuso popierėlis, parodantis, kaip lengva ir greita pereiti prie labai rimtų dalykų.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.