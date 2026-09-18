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TV3 naujienos > Žmonės

Neištvėrusi Daiva Žeimytė-Bilienė kreipėsi į policiją: „Jau nebegalėjau ignoruoti“

2026-09-18 17:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 17:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma Lietuvos žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė neseniai buvo priversta kreiptis į policiją. Moteris pasakojo sulauksi grasinimu po to, kai socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu visuomenei aktualia tema.

Daiva Žeimytė-Bilienė (nuotr. BNS, nuotr. tv3.lt fotokoliažo)
GALERIJA (5)

Žinoma Lietuvos žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė neseniai buvo priversta kreiptis į policiją. Moteris pasakojo sulauksi grasinimu po to, kai socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu visuomenei aktualia tema.

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Naujienų portalui tv3.lt Daiva papasakojo, kokio pobūdžio komentaro sulaukė bei atskleidė, kaip vyksta procesas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daiva Žeimytė-Bilienė ir Valdas Adamkus

Kreipėsi į teisėsaugą

Pasak žurnalistės, komentaras buvo parašytas ne boto, o realaus žmogaus. Asmuo komentarą paliko po įrašu, susijusiu su imigracijos tema.

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D. Žeimytė-Bilienė neslėpė, kad minėto asmens žodžiai peržengė visas ribas – būtent dėl to buvo nuspręsta kreiptis į teisėsaugą.

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Naujienų portalui tv3.lt ji komentavo:

„Buvau pasidalijusi Albino Januškos įrašu apie panašius atvejus Prancūzijoje prieš metus, kurie vyko prie Kauno mečetės, ir apie tai, kaip visa tai susiję su Rusijos GRU bei Rusijos operacijomis.

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Aš tuo įrašu pasidalinau, o po juo anglų kalba buvo parašytas komentaras, kuriame buvo tiesioginių grasinimų man ir mano šeimai. To komentaro jau nebegalėjau ignoruoti. Vėliau jis buvo ištrintas. Jį parašė realus žmogus – ne botas ir ne trolis. Tiesiog turėjau reaguoti į visą šią situaciją, todėl kreipiausi į policiją.

Policija šiandien pranešė, kad pradėjo tyrimą pagal Baudžiamąjį kodeksą. Tyrimas dar tik pradėtas, vyksta duomenų rinkimas, tad turbūt sulauksiu ir daugiau skambučių.

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Man atrodo, kad ši situacija yra labai geras pavyzdys, kas nutinka, kai vienoje ar kitoje temoje peržengiamos ribos ir emocinė temperatūra labai stipriai pakyla. Rašydama komentarus migracijos tema būtent ir siekiau kažkaip sumažinti tą emocinę temperatūrą, kad nenueitume iki tiesioginių grasinimų vieni kitiems.

Mano pavyzdys gali būti tarsi lakmuso popierėlis, parodantis, kaip lengva ir greita pereiti prie labai rimtų dalykų.“

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2026-09-18 18:02
Šita parsidavusi leftistinė šlerva savo laikais buvo daug žadanti žurnalistė. Susimetė su tvarto elitu ir dabar jau baigė kaip baigė.
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Alio??
Alio??
2026-09-18 18:08
Kai taip tai mes "mieli rinkėjai", "mieli sekėjai", o kai protestuojam dėl to, kas vyksta Lietuvoj, tai jau mes GRU kadrai ir Kremliaus troliai! Aš asmeniškai su ruskynu nieko bendro neturiu ir savo pažiūrų su ruskynu nederinu, skirtingai negu visos šitos sorošinės žurnališės ir valdžiažmogiai, iškart susirūpinantys ką pasakys kremlius, putinas ir lukanšenka, sumenkinantys lietuvos piliečius iki botų, trolių, kremliaus agentų. Kodėl patys taip uoliai dairotės į ruskyną? man pajebat, ką ten rusai galvoja apie mūsų islamizaciją. pas juos ta pati bėda. Kokia prasmė rusams kurstyt baikerius??? Čia dar išmąstyt reikia tiek....
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2026-09-18 17:50
Amžiaus tragedija paršo galva ŠALIA mečetės (NE mečetėje) ir nieko tokio, kad radikalai Kauno mečetėje kol kas nežudo Europos gyventojų taip, kaip vakarų Europoje.
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