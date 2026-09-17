Moteris vėžį gydėsi 11 metų: gavusi tyrimų rezultatus patyrė šoką

Becky Jones teigia, kad 2012 metais jai buvo diagnozuota ketvirto laipsnio glioblastoma ir pasakyta, jog gyventi liko ne ilgiau nei metus, rašo Unilad.
Moteris tvirtina, kad Koventrio ir Varikšyro universitetinių ligoninių medikai pradėjo jos gydymą dar tinkamai neištyrę biopsijos rezultatų.
„2012 metų gruodį man atliko tyrimą, kuris parodė kažkokį darinį, todėl buvo nuspręsta, kad man reikia atlikti smegenų biopsiją, tačiau jos rezultatai buvo pamesti.
Buvau perkelta į ligoninę ir ten, net nepamačius rezultatų, buvo nuspręsta, kad tai ketvirto laipsnio glioblastoma.
Kai rezultatai galiausiai buvo gauti, paaiškėjo, kad tai galėjo būti pažeidimas, infekcija arba tumefaktyvioji demielinizacija. Tačiau užuot tęsę tyrimus, jie iš karto pradėjo chemoterapiją“, – pasakojo Becky.
Britė teigia, kad kitus 11 metų vartojo chemoterapinį vaistą temozolomidą (TMZ), taip pat jai buvo taikoma spindulinė terapija.
Diagnoze suabejojo po daugelio metų
Becky savo diagnoze pradėjo abejoti 2025 metais. Daugelį metų jos magnetinio rezonanso tyrimų rezultatai buvo geri, be to, ji natūraliai susilaukė dviejų vaikų, nors, pasak moters, medikai jai buvo sakę, kad vaikų turėti negalės.
Galiausiai 34-erių moteriai buvo pranešta, kad ji niekada nesirgo vėžiu. Iš tiesų jai buvo diagnozuota tumefaktyvioji demielinizacija – uždegiminė smegenų būklė, kuri galėjo būti gydoma steroidais.
„Prieš dvi savaites per „Teams“ konferenciją su savo klinikiniais ekspertais sužinojau, kad neturėjau auglio. To jau buvo galima tikėtis, tačiau kol kas nors tau nepasako, kad niekada nesirgai vėžiu, tol iš tiesų nesuvoki, kas įvyko“, – sakė Becky.
Moteris skaičiuoja, kad per visą šį laiką jai buvo atlikti 156 chemoterapijos ciklai, kurių, jos teigimu, visiškai nereikėjo.
Pasak Becky, gydymas sukėlė daugybę šalutinių poveikių – pykinimą, nuovargį, depresiją, nerimą, opas, skrandžio skausmus ir galimai ankstyvą menopauzę.
Prarado karjeros galimybes
Becky taip pat teigia, kad gydymas smarkiai paveikė jos profesinį ir asmeninį gyvenimą. Moteris svajojo dirbti policijoje, tačiau šių planų teko atsisakyti, kai dvejiems metams buvo atimtas jos vairuotojo pažymėjimas.
Ji taip pat nustojo dalyvauti šeimos susibūrimuose, o COVID-19 pandemijos metu dėl tariamos onkologinės ligos laikėsi itin griežtos izoliacijos.
Dar skaudžiau Becky dabar prisimena tai, kad tuo metu vėžys iš tiesų buvo diagnozuotas jos mamai.
„Tuo metu, kai man nereikėjo būti užsidariusiai namuose dėl vėžio, kuriuo nesirgau, galėjau daugiau laiko praleisti su ja. Su tuo susitaikyti sunku“, – sakė moteris.
Teisinių veiksmų ėmėsi dešimtys pacientų
Daugiau nei 40 pacientų ir jų šeimų ėmėsi teisinių veiksmų dėl įtarimų, kad Koventrio ir Varikšyro universitetinėse ligoninėse buvo taikomas pernelyg ilgas arba nereikalingas onkologinis gydymas.
Becky teigė norinti atsakymų, kaip tokia situacija galėjo tęstis taip ilgai.
„Aš tiesiog noriu, kad ligoninė atsakytų, kodėl jam buvo leista taip ilgai veikti ir niekas jo netikrino. Noriu, kad jis atsakytų už tai, ką padarė, noriu, kad jis atsidurtų už grotų. Aš nesu vienintelė“, – kalbėjo Becky.
Ligoninės atstovo atsakas
Ligoninės atstovas LADbible teigė, kad kilus susirūpinimui dėl ilgalaikio adjuvantinio temozolomido (TMZ) naudojimo gydant aukšto laipsnio smegenų auglius, įskaitant glioblastomas, bei į pensiją išėjusio neuroonkologo konsultanto Ian Brown suteiktos priežiūros, ligoninė užsakė nepriklausomą tyrimą.
„Tyrimo rezultatai bus paskelbti vėliau šį rudenį. Kol laukiame išvadų, remdamiesi pirminiais atsiliepimais jau ėmėmės veiksmų, kad būtų užtikrinta griežtesnė TMZ skyrimo ir vartojimo priežiūra bei pacientų saugumas.
Visus pacientus, kurie Ian Brown išėjimo į pensiją metu vartojo TMZ, peržiūrėjo vyresnieji gydytojai ir jiems buvo sudaryti tinkami tolesnės priežiūros planai“, – teigiama ligoninės pranešime.
Ligoninė taip pat pradėjo nepriklausomą vidinių pranešimų apie problemas tvarkos vertinimą, siekdama užtikrinti, kad darbuotojai jaustųsi galintys saugiai kelti susirūpinimą.
„Kai bus paskelbta visa RCP apžvalga, ligoninė ją įvertins ir, remdamasi išvadomis, imsis atitinkamų tolesnių veiksmų.
Siekdami apsaugoti pacientų privatumą, negalime komentuoti konkrečių pacientų gydymo ar priežiūros. Tačiau visus pacientus, kuriems kyla klausimų dėl jų gydymo ar priežiūros, raginame kreiptis į ligoninės Pacientų ryšių tarnybą, kuri gali suteikti pagalbą ir pasirūpinti, kad jų klausimai bei susirūpinimas būtų tinkamai išnagrinėti.
Norime patikinti bendruomenę, kad pacientų saugumas, jų patirtis ir gerovė išlieka svarbiausiais mūsų prioritetais“, – teigiama pranešime.
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