Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris vėžį gydėsi 11 metų: gavusi tyrimų rezultatus patyrė šoką

2026-09-17 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-17 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

34-erių Becky Jones teigia net 11 metų gydyta chemoterapija dėl vėžio, kuriuo, kaip paaiškėjo, ji niekada nesirgo. Dviejų vaikų mama dabar ėmėsi teisinių veiksmų prieš Jungtinės Karalystės nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS).

Becky Jones (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)

34-erių Becky Jones teigia net 11 metų gydyta chemoterapija dėl vėžio, kuriuo, kaip paaiškėjo, ji niekada nesirgo. Dviejų vaikų mama dabar ėmėsi teisinių veiksmų prieš Jungtinės Karalystės nacionalinę sveikatos tarnybą (NHS).

REKLAMA
1

Becky Jones teigia, kad 2012 metais jai buvo diagnozuota ketvirto laipsnio glioblastoma ir pasakyta, jog gyventi liko ne ilgiau nei metus, rašo Unilad.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris tvirtina, kad Koventrio ir Varikšyro universitetinių ligoninių medikai pradėjo jos gydymą dar tinkamai neištyrę biopsijos rezultatų.

REKLAMA
REKLAMA

„2012 metų gruodį man atliko tyrimą, kuris parodė kažkokį darinį, todėl buvo nuspręsta, kad man reikia atlikti smegenų biopsiją, tačiau jos rezultatai buvo pamesti.

REKLAMA

Buvau perkelta į ligoninę ir ten, net nepamačius rezultatų, buvo nuspręsta, kad tai ketvirto laipsnio glioblastoma.

Kai rezultatai galiausiai buvo gauti, paaiškėjo, kad tai galėjo būti pažeidimas, infekcija arba tumefaktyvioji demielinizacija. Tačiau užuot tęsę tyrimus, jie iš karto pradėjo chemoterapiją“, – pasakojo Becky.

Britė teigia, kad kitus 11 metų vartojo chemoterapinį vaistą temozolomidą (TMZ), taip pat jai buvo taikoma spindulinė terapija.

REKLAMA
REKLAMA

Diagnoze suabejojo po daugelio metų

Becky savo diagnoze pradėjo abejoti 2025 metais. Daugelį metų jos magnetinio rezonanso tyrimų rezultatai buvo geri, be to, ji natūraliai susilaukė dviejų vaikų, nors, pasak moters, medikai jai buvo sakę, kad vaikų turėti negalės.

Galiausiai 34-erių moteriai buvo pranešta, kad ji niekada nesirgo vėžiu. Iš tiesų jai buvo diagnozuota tumefaktyvioji demielinizacija – uždegiminė smegenų būklė, kuri galėjo būti gydoma steroidais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Prieš dvi savaites per „Teams“ konferenciją su savo klinikiniais ekspertais sužinojau, kad neturėjau auglio. To jau buvo galima tikėtis, tačiau kol kas nors tau nepasako, kad niekada nesirgai vėžiu, tol iš tiesų nesuvoki, kas įvyko“, – sakė Becky.

Moteris skaičiuoja, kad per visą šį laiką jai buvo atlikti 156 chemoterapijos ciklai, kurių, jos teigimu, visiškai nereikėjo.

REKLAMA

Pasak Becky, gydymas sukėlė daugybę šalutinių poveikių – pykinimą, nuovargį, depresiją, nerimą, opas, skrandžio skausmus ir galimai ankstyvą menopauzę.

Prarado karjeros galimybes

Becky taip pat teigia, kad gydymas smarkiai paveikė jos profesinį ir asmeninį gyvenimą. Moteris svajojo dirbti policijoje, tačiau šių planų teko atsisakyti, kai dvejiems metams buvo atimtas jos vairuotojo pažymėjimas.

REKLAMA

Ji taip pat nustojo dalyvauti šeimos susibūrimuose, o COVID-19 pandemijos metu dėl tariamos onkologinės ligos laikėsi itin griežtos izoliacijos.

Dar skaudžiau Becky dabar prisimena tai, kad tuo metu vėžys iš tiesų buvo diagnozuotas jos mamai.

„Tuo metu, kai man nereikėjo būti užsidariusiai namuose dėl vėžio, kuriuo nesirgau, galėjau daugiau laiko praleisti su ja. Su tuo susitaikyti sunku“, – sakė moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisinių veiksmų ėmėsi dešimtys pacientų

Daugiau nei 40 pacientų ir jų šeimų ėmėsi teisinių veiksmų dėl įtarimų, kad Koventrio ir Varikšyro universitetinėse ligoninėse buvo taikomas pernelyg ilgas arba nereikalingas onkologinis gydymas.

Becky teigė norinti atsakymų, kaip tokia situacija galėjo tęstis taip ilgai.

„Aš tiesiog noriu, kad ligoninė atsakytų, kodėl jam buvo leista taip ilgai veikti ir niekas jo netikrino. Noriu, kad jis atsakytų už tai, ką padarė, noriu, kad jis atsidurtų už grotų. Aš nesu vienintelė“, – kalbėjo Becky.

REKLAMA

Ligoninės atstovo atsakas

Ligoninės atstovas LADbible teigė, kad kilus susirūpinimui dėl ilgalaikio adjuvantinio temozolomido (TMZ) naudojimo gydant aukšto laipsnio smegenų auglius, įskaitant glioblastomas, bei į pensiją išėjusio neuroonkologo konsultanto Ian Brown suteiktos priežiūros, ligoninė užsakė nepriklausomą tyrimą.

REKLAMA

„Tyrimo rezultatai bus paskelbti vėliau šį rudenį. Kol laukiame išvadų, remdamiesi pirminiais atsiliepimais jau ėmėmės veiksmų, kad būtų užtikrinta griežtesnė TMZ skyrimo ir vartojimo priežiūra bei pacientų saugumas.

Visus pacientus, kurie Ian Brown išėjimo į pensiją metu vartojo TMZ, peržiūrėjo vyresnieji gydytojai ir jiems buvo sudaryti tinkami tolesnės priežiūros planai“, – teigiama ligoninės pranešime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ligoninė taip pat pradėjo nepriklausomą vidinių pranešimų apie problemas tvarkos vertinimą, siekdama užtikrinti, kad darbuotojai jaustųsi galintys saugiai kelti susirūpinimą.

„Kai bus paskelbta visa RCP apžvalga, ligoninė ją įvertins ir, remdamasi išvadomis, imsis atitinkamų tolesnių veiksmų.

Siekdami apsaugoti pacientų privatumą, negalime komentuoti konkrečių pacientų gydymo ar priežiūros. Tačiau visus pacientus, kuriems kyla klausimų dėl jų gydymo ar priežiūros, raginame kreiptis į ligoninės Pacientų ryšių tarnybą, kuri gali suteikti pagalbą ir pasirūpinti, kad jų klausimai bei susirūpinimas būtų tinkamai išnagrinėti.

Norime patikinti bendruomenę, kad pacientų saugumas, jų patirtis ir gerovė išlieka svarbiausiais mūsų prioritetais“, – teigiama pranešime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų