Kanapes augino pievoje ir pirtyje, dalį – užpylė namine degtine: policija sulaikė 52-ejų vyrą

Alytaus apskrities policija penktadienį pranešė, kad Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, vykdydami ikiteisminį tyrimą, kanapes aptiko rugsėjo 16 dieną.
Pareigūnai nustatė, kad 52 metų vyras, tariamai, kanapes augino savo reikmėms. Įvairių rūšių kanapių rasta pievoje, taip pat vyrui priklausančios sodybos pirtyje ir ūkiniame pastate.
Kratos metu išimta keliasdešimt kanapių daigų. Įvairaus dydžio stiklinėse, plastikinėse ir metalinėse talpose taip pat rasta, kaip įtariama, džiovintų kanapių.
Pareigūnai aptiko ir trijų litrų talpos stikliniuose induose sudėtas kanapių dalis, užpiltas, įtariama, namine degtine. Kratos metu iš viso rasta ir išimta apie 12,5 litro galimai naminės degtinės.
Po apklausos vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariamasis anksčiau buvo teistas dėl viešosios tvarkos pažeidimų ir sveikatos sutrikdymų.
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