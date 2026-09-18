Kupiškyje pas nepilnametę rasta galimai narkotinių medžiagų: mergina sulaikyta

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10.10 val. Kupiškyje, Technikos gatvėje, automobilyje „Audi“ pas keleivę (gim. 2010 m.) rastas plastikinis maišelis su, galimai, narkotine medžiaga kristalais.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariama mergina buvo sulaikyta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.