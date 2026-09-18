Sukčiai smogė negailestingai: aukos neteko daugiau nei 13 tūkst. eurų

Anot Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), rugsėjo 16 d. 17.17 val. Tauragėje įmonė, į mobilaus ryšio telefoną gavusi žinutę su aktyvia nuoroda, ją aktyvavo ir tokiu būdu nuo banko sąskaitos neteisėtai buvo nuskaičiuoti 9 887 eurų suma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Šiaulių policija pranešė, kad rugsėjo 12 d. Šiaulių rajone gyventoja (gim. 1972 m.), į mobiliojo ryšio telefoną gavusi nuorodą iš nežinomo siuntėjo dėl neteisėto transporto priemonės pastatymo, aktyvavo ją ir neteko 1 614,06 euro.
Patikslinus aplinkybes, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Vilniaus AVPK duomenimis, rugsėjo 16 d. apie 15.15 val. Vilniuje, namuose, paspaudus SMS žinute gautą aktyvią nuorodą dėl neva gautos administracinio nusižengimo baudos, iš vyro (gim. 1955 m.) banko sąskaitos apgaule išviliota apie 1 690 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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