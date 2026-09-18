Netikėtas radinys Vilniuje: tvarkydama patalpą moteris aptiko pistoletą

Anot Policijos departamento, 10.05 val. gautas moters (gim. 1981 m.) pranešimas, kad rugsėjo 16 d. apie 18 val. Vilniuje, Savanorių prospekte, tvarkant patalpą, rado daiktą, panašų į ginklą.
Įvykio vietoje rastas ir paimtas galimai dujinis pistoletas „Reck“.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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