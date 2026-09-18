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Kambarių tvarkytoja išdavė paslaptį: šiuos daiktus viešbutyje numeskite kuo toliau

2026-09-18 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į viešbučio kambarį įžengę daugelis pirmiausia puola išsipakuoti lagaminą, įsikurti ir pailsėti po kelionės. Tačiau buvusi viešbučių kambarių tvarkytoja ragina neskubėti – kai kurių kambaryje esančių daiktų ji pati nė nedrįstų naudoti. Moteris atskleidė, ką vos atvykusi į viešbutį iškart patraukia į šalį.

Viešbutis (TV3.lt nuotr)
GALERIJA (28)

Į viešbučio kambarį įžengę daugelis pirmiausia puola išsipakuoti lagaminą, įsikurti ir pailsėti po kelionės. Tačiau buvusi viešbučių kambarių tvarkytoja ragina neskubėti – kai kurių kambaryje esančių daiktų ji pati nė nedrįstų naudoti. Moteris atskleidė, ką vos atvykusi į viešbutį iškart patraukia į šalį.

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Ji taip pat pasidalijo paprastu patarimu, kurį, jos teigimu, keliautojams verta prisiminti kiekvieną kartą apsistojus viešbutyje.

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(28 nuotr.)
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Viešbučiuose neplauna šių daiktų

Moteris savo socialiniuose tinkluose atskleidė, kad anksčiau lankėsi Ispanijoje, kurioje nutarė pasimėgauti saulės spinduliais ir nuostabiais paplūdimiais.

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Ji pasakojo, kad įėjusi į viešbučio kambarį visada vadovaujasi vienu patarimu. Moteris atskleidė, jog vos atvykusi prie lovos paima pagalves ir numeta jas ant grindų, rašoma dailystar.co.uk.

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Tada ji nuima lovos užvalkalą ir palieka jį ant pagalvių krūvos.

„Velniškai gerai žinau, kad jie jų neplauna. Anksčiau buvau tvarkytoja ir puikiai žinau, kad jie to nedaro“, – sakė moteris.

Anksčiau rašėme, kad buvusi namų tvarkytoja iš Ohajo pasidalijo savo geriausiomis gudrybėmis, susijusiomis su kelionėmis ir sakė, kad kiekvienos viešnagės metu prašo naujo patalynės komplekto, nes antklodes ir paklodes jie keičia tik tada, kai atsiranda dėmės.

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Kiekvienas, kuris mėgsta keliauti, žino, kad geriausiai gudrybių klausti tų, kurie dirba šioje srityje – nuo viešbučių vadovų iki aptarnaujančio personalo ar lėktuvo įgulos.

Prašykite naujos patalynės

Tie, kurie dirba kelionių srityje, dažnai dalijasi savo gudrybėmis, kaip gauti nemokamų dovanų ir papildomų priedų internete, tačiau kartais yra patarimų, kurie verčia pašiurpti. Vienu tokių pasidalino iš Ohajo kilusi Josephine.

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Ji atsakė į vaizdo įrašą, kuriuo pasidalijo viena vartotoja ir savo vaizdo įraše rašė: „Pasidalink įmonės paslaptimi, kuria gali, nes ten nebedirbi“. Turėkite omenyje, kad, jei esate švaros mylėtojai, šis patarimas gali šokiruoti.

Josephine sutrikusi sakė: „Kai įsiregistruosite į viešbučio kambarį... Paprašykite naujos patalynės. Visko. Patalynės, antklodės, paklodės. Prašykite visko naujo.

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Namų tvarkytojai mokomi keisti tik patalynę. Jūsų antklodės gali būti naudojamos maždaug savaitę ar dvi ir būti nekeičiamos, keičiami tik jų užvalkalai. Jie laukia, kol ant jų atsiras dėmių, tik tada jas pakeičia.“

Keičia kas dvi savaites

Taigi yra gana nemalonu žinoti, kad dvi savaites žmonės galėjo miegoti po ta pačia antklode, prieš jums į lovą gulantis. Vaizdo įrašas greitai išplito, jį pamėgo daugiau nei 230 tūkst. žmonių ir beveik 10 tūkst. pakomentavo – dauguma jų buvo pasibaisėję.

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Vienas komentatorius rašė: „Maniau, kad užtenka dezinfekanto... Ačiū!“, kuomet kitas pridūrė: „Niekada nemačiau antklodžių skalbinių vežimėlyje... Niekada.“

Skrydžių palydovė pasidalijo daranti taip pat: „Aš esu stiuardesė ir darau lygiai tą patį! Prieš išeidama taip pat sumetu visą patalynę į dušą ir paleidžiu vandenį. Atrodo, tai dalykas, apie kurį visi žinome, bet bandome save įtikinti, kad taip nėra.“

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