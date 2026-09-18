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TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos grupė: ar atspėsite, kas jie?

2026-09-18 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Archyviniai vaizdo įrašai – puikus būdas nusikelti į senus laikus ir pajusti nostalgiją. Šįkart socialiniuose tinkluose plinta vienos garsios Lietuvos muzikos grupės įrašas iš 2000-ųjų.

„B'Avarija“ (nuotr. stop kadras)

Archyviniai vaizdo įrašai – puikus būdas nusikelti į senus laikus ir pajusti nostalgiją. Šįkart socialiniuose tinkluose plinta vienos garsios Lietuvos muzikos grupės įrašas iš 2000-ųjų.

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Ar atspėsite, kas jie?

Ar atpažįstate grupės narius?

Vaizdo įraše galima matyti keturis vyrus, dainuojančius jautrią, lyrišką dainą.

Paaiškėjo, kad archyviniame vaizdo įraše užfiksuota populiari Lietuvos muzikos grupė, pavadinimu „B'Avarija“.

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Nors grupė savo populiarumo viršūnę išgyveno prieš kelis dešimtmečius, dabar ji vis dar koncertuoja ir džiugina savo ilgamečius gerbėjus.

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@ke5ma Bavarija - Mylėk mane (2000) #fyp #nostalgija #zvonkus #bavarija #y2kfashion #rnb ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹

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Dabartinę grupę sudaro Vilius Tarasovas, Juozas Liesis ir Deivydas Zvonkus.

Tarp geriausiai žinomų grupės kūrinių – „Angelai“, „Mums jūra iki kelių“, „Noriu lėkt“, „Mylėk karštai – gyvenk linksmai!“ ir kitos dainos.

Grupė buvo itin ryški Lietuvos pramogų pasaulyje, dalyvavo įvairiuose televizijos projektuose, koncertuose bei muzikiniuose renginiuose.

 

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