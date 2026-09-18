Archyviniuose kadruose – garsi Lietuvos grupė: ar atspėsite, kas jie?

Ar atspėsite, kas jie?
Ar atpažįstate grupės narius?
Vaizdo įraše galima matyti keturis vyrus, dainuojančius jautrią, lyrišką dainą.
Paaiškėjo, kad archyviniame vaizdo įraše užfiksuota populiari Lietuvos muzikos grupė, pavadinimu „B'Avarija“.
Nors grupė savo populiarumo viršūnę išgyveno prieš kelis dešimtmečius, dabar ji vis dar koncertuoja ir džiugina savo ilgamečius gerbėjus.
@ke5ma Bavarija - Mylėk mane (2000) #fyp #nostalgija #zvonkus #bavarija #y2kfashion #rnb ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
Dabartinę grupę sudaro Vilius Tarasovas, Juozas Liesis ir Deivydas Zvonkus.
Tarp geriausiai žinomų grupės kūrinių – „Angelai“, „Mums jūra iki kelių“, „Noriu lėkt“, „Mylėk karštai – gyvenk linksmai!“ ir kitos dainos.
Grupė buvo itin ryški Lietuvos pramogų pasaulyje, dalyvavo įvairiuose televizijos projektuose, koncertuose bei muzikiniuose renginiuose.
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