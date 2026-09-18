Lietuvoje apsilankęs britas atvirai pasakė, ką mano apie mūsų šalį: itin patiko 1 dalykas

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.
Pasakė atvirai
Ten jis sakė pastebėjęs, kad Lietuva – išties nuvertinta šalis, kurioje turistų yra mažai. Tiesa, būtent tai jam ir patiko – vaikštinėdamas Vilniaus centre jis išskyrė, kad miestas jam pasirodė ramus ir neperpildytas.
Britas TikTok paskyroje kalbėjo:
„Matote, tai tik parodo, kad tokias nepakankamai įvertintas ir mažiau atrastas šalis reikia aplankyti dar prieš joms tampant perpildytoms turistų. Juk tai yra pagrindinė sostinės lankytina vieta.
@gr1travel spending the day in one of the most underrated capital cities in Europe. #vilnius #underrated #traveltalk #lietuva #lithuania ♬ original sound - GRTravel
Atvykau vienos dienos kelionei į Lietuvą, Vilnių, ir dabar yra 11.26 val. Taigi nėra nei labai anksti, nei labai vėlu. Aplink yra keletas žmonių, bet turint omenyje, kad tai – pagrindinė vieta sostinėje, čia išties labai ramu.
Ir, tiesą sakant, manau, kad tokios vietos ir liks nepakankamai įvertintos, nes žmonės, kurie mėgsta lankytis populiariausiuose Vakarų Europos turistiniuose taškuose, tikriausiai net nežinotų, nuo ko pradėti ir kaip čia atvykti. Greičiausiai po kelių valandų jiems čia pasidarytų nuobodu, nes jų požiūris yra siauras.“
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