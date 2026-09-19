Iš Andriaus Žiurausko – netikėtas prisipažinimas Genytei: „Vaida tai žino“

Aistė šį vakarą papildys Mindaugo Stasiulio, o Vaida – kapitono M. Katlerio komandą.
Nuskambėjo netikėtas prisipažinimas
Vien jau žaidimo pradžia taps ypatinga – laidos vedėjas Andrius Žiurauskas su visais žiūrovais pasidalins itin gražiu prisipažinimu.
„Vaida tą žino – būdamas vaikas, buvau ją įsimylėjęs. Man nebuvo nieko gražesnio už Vaidą Genytę“, – pasakos jis pridėdamas, kad ji, matyt, netgi buvo pirmoji jo meilė.
Būtent dėl šios priežasties jis pasiūlys Vaidai ir Mantui rinktis pirmąją vakaro temą. Kaip į tai reaguos varžovų komanda?
Ne visiems girdėtų faktų apie save žaidimo metu atskleis ir A. Pilvelytė. Pasirodo, moteris turi netradicinį būdą, kuris padeda susidoroti su stresu!
Anot Aistės, tam geriausiai gelbėja maudynės lediniame vandenyje: „Aš tai vadinu kompiuterio perkrovimu. Kai buvo tikrai labai sunkus laikas su daug koncertų, aš kiekvieną rytą važiuodavau maudytis lediniame vandenyje. Išlįsdavau naujai atgimusi visomis prasmėmis.“
Be to, A. Pilvelytė ir priešingos komandos kapitonui M. Katleriui tapo vienu iš didžiausių naujojo sezono atradimų!
Po filmavimo M. Katleris prisipažino, kad A. Pilvelytę buvo įpratęs matyti kaip rimtą ir itin santūrią asmenybę. Tačiau šis žaidimas ją atskleidė visai kitokią.
„Aistė Pilvelytė mane nustebino. Aš visada mačiau ją kaip griežtą personą, kuri sunkiai įsileidžia linksmybes į savo širdį. Bet iš tiesų per šį filmavimą ji buvo labai linksma, atsipalaidavusi. Sakyčiau, kad ji – vienas didžiausių mano atradimų“, – atviravo komikas.
Ar V. Genytės žavesys ir netradiciniai A. Pilvelytės ritualai atneš sėkmę žaidime? Tą pamatysite jau netrukus.
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