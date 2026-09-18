Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Išvydęs Vaidą Genytę, Andrius Žiurauskas nesitvardė – pripažino netikėtą faktą: „Čia nuo vaikystės...“

GalvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!
2026-09-18 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 17:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijoje kiekvieną šeštadienį žiūrovus ir toliau džiugina laida „GalvOK“. Šį šeštadienį jėgas suvienis Mindaugas Stasiulis ir dainininkė Aistė Pilvelytė, o jie kovos prieš Mantą Katlerį ir dainininkę, laidų vedėją Vaidą Genytę. Studijoje užvirs ne tik protų mūšis, bet ir netikėtos jausmų išpažintys.

TV3 televizijoje kiekvieną šeštadienį žiūrovus ir toliau džiugina laida „GalvOK“. Šį šeštadienį jėgas suvienis Mindaugas Stasiulis ir dainininkė Aistė Pilvelytė, o jie kovos prieš Mantą Katlerį ir dainininkę, laidų vedėją Vaidą Genytę. Studijoje užvirs ne tik protų mūšis, bet ir netikėtos jausmų išpažintys.

REKLAMA
7

Laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nesusitvardys išvydęs į studiją įžengusią dainininkę Vaidą Genytę. Jis neslėpė, kad išvydęs viešnią pajuto ypatingą nostalgiją, o laidos dalyviai iškart pastebėjo tarp jų tvyrančią nuotaiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vaida tą žino. Aš vaikas buvau įsimylėjęs Vaidą. Man tai buvo... Nieko gražesnio – Vaida Genytė“, – tiesioginiame eteryje jautriais prisiminimais dalijosi A. Žiurauskas.

REKLAMA
REKLAMA

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Genytė

Išgirdęs tokį prisipažinimą, Mindaugas Stasiulis tuoj pat pasiteiravo apie A. Žiurausko kilmę ir pajuokavo apie Kauno legendas.

REKLAMA

„O tu iš Kauno? Kaune visi turėjo mylėti Henytę (Henriką Daktarą)“, – juokavo M. Stasiulis.

A. Žiurauskas neliko skolingas ir šmaikščiai kirto atgal.

„Mes Henytės bijojome, o mylėjome Genytę“, – juokėsi laidos vedėjas.

Saldus prisipažinimas tuo nesibaigė. Kai atėjo metas rinktis pirmuosius klausimus, A. Žiurauskas ir vėl negalėjo paslėpti išskirtinio dėmesio V. Genytei, kuo iškart pasipiktino kitos komandos kapitonas Mindaugas.

REKLAMA
REKLAMA

„Aiste, tu nesupyk, bet...“ – bandė teisintis A. Žiurauskas, tačiau M. Stasiulis jį iškart pertraukė: „Stop. Ar galiu? Žinai ką? Ok. Kodėl tu Vaidai pirma duodi?“

A. Žiurauskas atvirai pripažino, kad prieš vaikystės jausmus yra tiesiog bejėgis.

„Aš tau sakiau. Aš negaliu. Čia nuo vaikystės meilė“, – minėjo laidos vedėjas.

Kaip į tokią vaikystės išpažintį reagavo pati Vaida Genytė bei komandų kapitonai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“ (tv3.lt koliažas)
Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“
Gian Luca Demarco, Andrius Žiurauskas, Leonardas Pobedonoscevas (tv3.lt koliažas)
Andrius Žiurauskas kirto Gian Lucai – filmavimo metu teko malšinti aistras: „Stabdyk arklius“ (13)
Keitė Arai laidoje „GalvOK“ (tv3.lt koliažas)
TV studijoje – netikėtos Keitės Arai grumtynės su vyru: „Patyriau šoką“ (15)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
šaunuolė moteris
šaunuolė moteris
2026-09-19 07:37
nesenstanti,o ko ne-turi 1 sūnų suaugusį,nevargo,vaikais neapsikrovė,turi tą patį vyrą,nevargo paieškose kaip kokios partikės ar kt.Žodžiu,bravo,moka gyvent šį trumpą mums skirtą gyvenimėlį.
Atsakyti
g
g
2026-09-18 17:24
ojezau,kiek jus tampysite ta laida,konkreti nesamone su zvygianciu parsu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų