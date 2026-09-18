Išvydęs Vaidą Genytę, Andrius Žiurauskas nesitvardė – pripažino netikėtą faktą: „Čia nuo vaikystės...“

Laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nesusitvardys išvydęs į studiją įžengusią dainininkę Vaidą Genytę. Jis neslėpė, kad išvydęs viešnią pajuto ypatingą nostalgiją, o laidos dalyviai iškart pastebėjo tarp jų tvyrančią nuotaiką.
„Vaida tą žino. Aš vaikas buvau įsimylėjęs Vaidą. Man tai buvo... Nieko gražesnio – Vaida Genytė“, – tiesioginiame eteryje jautriais prisiminimais dalijosi A. Žiurauskas.
Išgirdęs tokį prisipažinimą, Mindaugas Stasiulis tuoj pat pasiteiravo apie A. Žiurausko kilmę ir pajuokavo apie Kauno legendas.
„O tu iš Kauno? Kaune visi turėjo mylėti Henytę (Henriką Daktarą)“, – juokavo M. Stasiulis.
A. Žiurauskas neliko skolingas ir šmaikščiai kirto atgal.
„Mes Henytės bijojome, o mylėjome Genytę“, – juokėsi laidos vedėjas.
Saldus prisipažinimas tuo nesibaigė. Kai atėjo metas rinktis pirmuosius klausimus, A. Žiurauskas ir vėl negalėjo paslėpti išskirtinio dėmesio V. Genytei, kuo iškart pasipiktino kitos komandos kapitonas Mindaugas.
„Aiste, tu nesupyk, bet...“ – bandė teisintis A. Žiurauskas, tačiau M. Stasiulis jį iškart pertraukė: „Stop. Ar galiu? Žinai ką? Ok. Kodėl tu Vaidai pirma duodi?“
A. Žiurauskas atvirai pripažino, kad prieš vaikystės jausmus yra tiesiog bejėgis.
„Aš tau sakiau. Aš negaliu. Čia nuo vaikystės meilė“, – minėjo laidos vedėjas.
Kaip į tokią vaikystės išpažintį reagavo pati Vaida Genytė bei komandų kapitonai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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