Vaizdo įrašas plinta it virusas: žinomas atlikėjas nusišlapino ant scenos

Sekmadienį vyras buvo sulaikytas 24 valandoms, praneša Rumunijos naujienų portalas „HotNews“.
Plinta vaizdo įrašas
Internete išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip atlikėjas koncerto metu ant scenos ima šlapintis. Tuo metu jis pasirodė kartu su reperiu „Azteca“ Bukarešto „Arenele Romane“ arenoje.
„Žmogau, tu durnas? Jis čia ant scenos myža. Ar kada nors esate ką nors panašaus matę?“ – vaizdo įraše girdėti sakant atlikėją.
@akely97 Am o matuşă de-a mea plecată in Germania… #ian #areneleromane #nationsleague #ocultrecords #bucuresti ♬ sonido original - Diana Lara💯
Po internete pasirodžiusių įrašų į situaciją sureagavo ir policija – Bukarešto policijos pranešime teigiama, kad 14-ojo policijos komisariato pareigūnai savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos ir dorovės pažeidimo.
„Internete pasirodžius vaizdo įrašams, 14-ojo policijos komisariato pareigūnai savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl veikos, kuri gali turėti viešosios tvarkos ir dorovės pažeidimo nusikaltimo požymių. Atlikę patikrinimą, pareigūnai nustatė įtariamo asmens tapatybę ir pakvietė jį atvykti į 14-ąjį policijos komisariatą, kad būtų atlikti patikrinimo veiksmai ir apklausa“, – sekmadienį pranešė Bukarešto policija.
Nors oficialiame pranešime atlikėjo vardas nebuvo nurodytas, teisėsaugos šaltiniai portalui „HotNews“ patvirtino, kad kalbama apie Ianą. Po apklausos jis buvo sulaikytas 24 valandoms.
Incidentas turėjo pasekmių ir koncerto organizatoriams. Renginį arenoje organizavusi bendrovė „Hip Hop Takeovers“ paskelbė pasitraukianti iš tolesnių Iano ir „Azteca“ koncertinio turo renginių organizavimo.
„Dėkojame visiems, kurie buvote arenoje. Už to vakaro slypėjo mėnesiai darbo ir žmonės, į kiekvieną detalę įdėję dalelę savęs – nuo 360 laipsnių scenos iki žiūrovų saugumo. Didžiuojamės komandomis, kurios padėjo visa tai įgyvendinti“, – po Iano sulaikymo socialiniame tinkle „Instagram“ rašė organizatoriai.