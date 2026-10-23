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TV3 naujienos > Žmonės

Paplitus žinomo Lietuvos dueto vaizdo įrašui, netyla komentarai: „Abudu...“

2026-10-23 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastaruoju metu „TikTok“ platformoje plinta energingas dueto „Zygga“ pasirodymo vaizdo įrašas iš gyvo garso koncerto.

Pastaruoju metu „TikTok“ platformoje plinta energingas dueto „Zygga“ pasirodymo vaizdo įrašas iš gyvo garso koncerto.

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Socialiniuose tinkluose paplitęs klipas akimirksniu sužavėjo gerbėjus ir sukėlė tikrą emocijų audrą.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabija Petkuvienė

Išskirtinė energija

Vaizdo įraše užfiksuota šviesomis ir scenine energija pulsuojanti atmosfera, o scenoje Žygimanto Petkaus ir Gabijos Petkuvienės duetas energingai juda scenoje, bendrauja su publikos minia ir atlieka viena iš savo hitų.

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Sceną apšviečia dinamiški violetiniai ir balti prožektoriai, o salėje esantys žiūrovai akimirką įamžina telefonų ekranuose, palaikydami atlikėjus plojimais.

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Vaizdo įrašas spinduliuoja užvedančia energija, o pačių atlikėjų judesiai ir vokalai kuria nepakartojamą atmosferą, kuri nepalieka abejingų žmonių tiek koncerte, tiek komentaruose po vaizdo įrašu.

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@luknazas #zygga #kaunas #lithuania #concert #musica ♬ Originalus garsas - Luknazas

Tai puikiai atsispindi ir po vaizdo įrašu pasipylusiuose komentaruose, kuriuose gerbėjai negaili pagyrų ir išreiškia didžiulį norą pamatyti atlikėjus gyvai savo miestuose:

„Norėčiau jūsų Kaune“;

„Jūs abudu nerealūs“;

„Kada Vilniuje?“.

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