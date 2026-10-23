Paplitus žinomo Lietuvos dueto vaizdo įrašui, netyla komentarai: „Abudu...“

Socialiniuose tinkluose paplitęs klipas akimirksniu sužavėjo gerbėjus ir sukėlė tikrą emocijų audrą.
Išskirtinė energija
Vaizdo įraše užfiksuota šviesomis ir scenine energija pulsuojanti atmosfera, o scenoje Žygimanto Petkaus ir Gabijos Petkuvienės duetas energingai juda scenoje, bendrauja su publikos minia ir atlieka viena iš savo hitų.
Sceną apšviečia dinamiški violetiniai ir balti prožektoriai, o salėje esantys žiūrovai akimirką įamžina telefonų ekranuose, palaikydami atlikėjus plojimais.
Vaizdo įrašas spinduliuoja užvedančia energija, o pačių atlikėjų judesiai ir vokalai kuria nepakartojamą atmosferą, kuri nepalieka abejingų žmonių tiek koncerte, tiek komentaruose po vaizdo įrašu.
@luknazas #zygga #kaunas #lithuania #concert #musica ♬ Originalus garsas - Luknazas
Tai puikiai atsispindi ir po vaizdo įrašu pasipylusiuose komentaruose, kuriuose gerbėjai negaili pagyrų ir išreiškia didžiulį norą pamatyti atlikėjus gyvai savo miestuose:
„Norėčiau jūsų Kaune“;
„Jūs abudu nerealūs“;
„Kada Vilniuje?“.
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