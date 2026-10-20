Išvydę, kaip „Meta“ vadovas geria alų, žmonės liko nesupratę: plinta vaizdo įrašas

Tinklalaidę veda „Stripe“ bendraįkūrėjas Johnas Collisonas, o joje M. Zuckerbergas apsilankė kartu su „Meta“ dirbtinio intelekto padalinio vadovu Alexandru Wangu. Laikydamiesi laidos formato diskutuoti prie alaus bokalo, svečiai kartu atsivežė ir naują statinaitę.
Visgi internautai nagrinėjo ne technologines temas, o trumputį kadrą, kuriame užfiksuota M. Zuckerbergo emocija paragavus gėrimo. Internete išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip „Facebook“ įkūrėjas išgeria gurkšnį alaus, tačiau jo mina atrodo itin priverstinė ir nejauki.
Tinkle iškart nusirito komentarų banga – vartotojai ėmė teigti, jog jis tiesiog vaidina, kad gėrimas jam patinka. Vienas „X“ tinklo vartotojas ironizavo, kad vaizdas, kaip M. Zuckerbergas apsimeta besimėgaujantis „Guinness“ alumi, tapo jo mėgstamiausiu įrašu.
Kitas komentatorius atkreipė dėmesį ne tik į milijardieriaus mimiką, bet ir į jo elgesį su stikline. Jis stebėjosi, ar Zuckas išvis yra kada nors gėręs alaus, mat gurkštelėjęs jis elgėsi taip, lyg vėl priverstų abejoti savo žmogiška prigimtimi: alų sukinėjo lyg aukščiausios rūšies vyną, suvaidino pasitenkinimą ir galiausiai nustūmė bokalą kuo toliau nuo savęs.
Sureagavo ir pats Zuckerbergas
Į tokias replikas sureagavo ir pats M. Zuckerbergas, trumpai atsakęs, kad jo veidas tiesiog natūraliai taip atrodo.
Nors didžiausia audra kilo dėl alaus ragavimo epizodo, laidoje M. Zuckerbergas ir A. Wangas aptarė ir rimtas temas: „Meta“ modelio „Muse Wonder“ debiutą bei personalizuotų DI agentų perspektyvas.
Kaip rašoma „YouTube“ patalpintame laidos aprašyme, pašnekovai taip pat diskutavo apie „Meta Superintelligence Labs“ (MSL) įsteigimą, sprendimą iš pagrindų atnaujinti specialistų gretas bei riziką investuoti daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių į projektus dar neturint garantijų, kad kuriamas modelis veiks taip, kaip tikimasi.
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