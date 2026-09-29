Žaibiškai plinta Ryčio Cicino vaizdo įrašas: atlikėjo įvaizdis sukėlė klausimų

Nors daina ir atlikėjo vokalas gerbėjams puikiai pažįstami, didžiausios šypsenų bangos sulaukė ne pati muzika, o išskirtinis R. Cicino įvaizdis.
Nustebino įvaizdis
Scenoje atlikėjas pasirodė vilkėdamas ilgą, blizgantį ir tamsų odos imitacijos paltą-apsiaustą su itin ryškiomis detalėmis bei blizgančiais marškiniais. Toks futuristinis ir drąsus įvaizdis akimirksniu iššaukė internautų asociacijas su kultiniu 1999 metų filmu „Matrica“ (angl. The Matrix).
Prie gausiai peržiūrimo vaizdo įrašo pateiktas šmaikštus aprašymas: „Matosi, kad kažkas per dažnai „Matricą“ žiūrėjo.“
@ke5ma Matos kažkas per dažnai filmą "Matrica" žiūrėjo... Rytis Cicinas - Meilės laivas (2001) #fyp #senosdainos #jaunyste #cicinas #rytis #meileslaivas #matrixstyle ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹
Komentaruose vartotojai neslėpė džiaugsmo ir nostalgijos.
Rytis Cicinas jau ne vieną dešimtmetį garsėja savo išskirtiniu stiliumi – tviskančiais kostiumais, didinga scenine laikysena ir energija.
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