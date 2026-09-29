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TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai plinta Ryčio Cicino vaizdo įrašas: atlikėjo įvaizdis sukėlė klausimų

2026-09-29 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialinio tinklo „TikTok“ vartotojai vėl prisiminė Lietuvos estrados princu vadinamą Rytį Ciciną. Šįkart internautų dėmesį patraukė archyvinis atlikėjo pasirodymo vaizdo įrašas, kuriame jis atlieka gerai žinomą dainą „Meilės laivas“.

Rytis Cicinas (nuotr. BNS)
GALERIJA (11)

Socialinio tinklo „TikTok“ vartotojai vėl prisiminė Lietuvos estrados princu vadinamą Rytį Ciciną. Šįkart internautų dėmesį patraukė archyvinis atlikėjo pasirodymo vaizdo įrašas, kuriame jis atlieka gerai žinomą dainą „Meilės laivas“.

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Nors daina ir atlikėjo vokalas gerbėjams puikiai pažįstami, didžiausios šypsenų bangos sulaukė ne pati muzika, o išskirtinis R. Cicino įvaizdis.

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Nustebino įvaizdis

Scenoje atlikėjas pasirodė vilkėdamas ilgą, blizgantį ir tamsų odos imitacijos paltą-apsiaustą su itin ryškiomis detalėmis bei blizgančiais marškiniais. Toks futuristinis ir drąsus įvaizdis akimirksniu iššaukė internautų asociacijas su kultiniu 1999 metų filmu „Matrica“ (angl. The Matrix).

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Prie gausiai peržiūrimo vaizdo įrašo pateiktas šmaikštus aprašymas: „Matosi, kad kažkas per dažnai „Matricą“ žiūrėjo.“

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@ke5ma Matos kažkas per dažnai filmą "Matrica" žiūrėjo... Rytis Cicinas - Meilės laivas (2001) #fyp #senosdainos #jaunyste #cicinas #rytis #meileslaivas #matrixstyle ♬ originalus garsas – ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹ - ⊹ 🕶 kesma 🕶 ⊹

Komentaruose vartotojai neslėpė džiaugsmo ir nostalgijos. 

Rytis Cicinas jau ne vieną dešimtmetį garsėja savo išskirtiniu stiliumi – tviskančiais kostiumais, didinga scenine laikysena ir energija. 

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