Kaune koncertavusi JAV žvaigždė ant scenos pratrūko keiksmais: plinta vaizdo įrašas

Vaizdo įrašas iš koncerto buvo paviešintas socialiniuose tinkluose.
Pratrūko keiksmais
Jame galima matyti atlikėją, kuris staiga ant scenos pratrūksta keiksmais:
„Ką jūs, po velnių, darote? Ką darote? Užsičiaupkite! Jūs tuoj suš**site meno kūrinį.
Šie žmonės mokėjo per daug pinigų ir per ilgai laukė, kad mane pamatytų. Per jus net nebenoriu koncertuoti, kvailiai. Sumauti imbecilai. Noriu atsiprašyti visų Lietuvoje dėl jo kvailumo“, – vaizdo įraše sako jis.
@kralgi5 This was crazyy #asaprocky #concert #lithuania #dontbedumb #crashout @A$AP ROCKY ♬ original sound - kralgis🎶
Tiesa, komentaruose internautai pažymėjo, kad tai – šou dalis. Žmonės rašė:
- „Juk žinote, kad čia surežisuota?“
- „Manau, kad tai yra šou dalis, nes tokios „problemos“ kitose šalyse pasitaiko labai dažnai.“
- „Tai šou dalis.“
A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakim Mayers, yra vienas įtakingiausių savo kartos atlikėjų, kūrėjas, aktorius ir mados ikona. 2011 metais įvykęs jo proveržis žymėjo naują etapą šiuolaikinio hiphopo istorijoje.
Šiandien atlikėjo kūryba įvairiose muzikos platformose yra perklausyta daugiau nei 25,7 mlrd. kartų, o jo vaizdo klipai „YouTube“ platformoje surinko daugiau kaip 8,8 mlrd. peržiūrų.
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