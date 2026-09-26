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TV3 naujienos > Žmonės

Kaune koncertavusi JAV žvaigždė ant scenos pratrūko keiksmais: plinta vaizdo įrašas

2026-09-26 10:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 10:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 25-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje pirmą kartą Lietuvoje koncertavo repo žvaigždė A$AP Rocky. Socialiniuose tinkluose išplitusiuose vaizdo įrašuose galima matyti įtemptą situaciją, kurios metu atlikėjas negaili piktų žodžių komandos nariams. Tiesa komentatoriai komentaruose pažymėjo, kad tai turėtų būti šou dalis.

A$AP Rocky (nuotr. stop kadras, nuotr. BNS)
GALERIJA (28)

Rugsėjo 25-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje pirmą kartą Lietuvoje koncertavo repo žvaigždė A$AP Rocky. Socialiniuose tinkluose išplitusiuose vaizdo įrašuose galima matyti įtemptą situaciją, kurios metu atlikėjas negaili piktų žodžių komandos nariams. Tiesa komentatoriai komentaruose pažymėjo, kad tai turėtų būti šou dalis.

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Vaizdo įrašas iš koncerto buvo paviešintas socialiniuose tinkluose.

(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. A$AP Rocky koncertas Kaune

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Pratrūko keiksmais

Jame galima matyti atlikėją, kuris staiga ant scenos pratrūksta keiksmais:

„Ką jūs, po velnių, darote? Ką darote? Užsičiaupkite! Jūs tuoj suš**site meno kūrinį.

Šie žmonės mokėjo per daug pinigų ir per ilgai laukė, kad mane pamatytų. Per jus net nebenoriu koncertuoti, kvailiai. Sumauti imbecilai. Noriu atsiprašyti visų Lietuvoje dėl jo kvailumo“, – vaizdo įraše sako jis.

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@kralgi5 This was crazyy #asaprocky #concert #lithuania #dontbedumb #crashout @A$AP ROCKY ♬ original sound - kralgis🎶

Tiesa, komentaruose internautai pažymėjo, kad tai – šou dalis. Žmonės rašė:

  • „Juk žinote, kad čia surežisuota?“
  • „Manau, kad tai yra šou dalis, nes tokios „problemos“ kitose šalyse pasitaiko labai dažnai.“
  • „Tai šou dalis.“

A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakim Mayers, yra vienas įtakingiausių savo kartos atlikėjų, kūrėjas, aktorius ir mados ikona. 2011 metais įvykęs jo proveržis žymėjo naują etapą šiuolaikinio hiphopo istorijoje.

Šiandien atlikėjo kūryba įvairiose muzikos platformose yra perklausyta daugiau nei 25,7 mlrd. kartų, o jo vaizdo klipai „YouTube“ platformoje surinko daugiau kaip 8,8 mlrd. peržiūrų.

 

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