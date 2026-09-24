Sulaukusi pasiūlymo iš A$AP Rocky vadybos, žinoma Lietuvos šokėja nesusilaikė: „Tada man buvo pasakyta...“

Socialiniuose tinkluose ji atvirai papasakojo apie susirašinėjimą su atlikėjo vadyba, o įrašais sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nustebino pasiūlymas
„Apie situaciją su A$AP Rocky vadyba.
Tie, kurie mane pažįsta arba kurį laiką mane seka, žino, kad visada pasisakiau už šokėjų teises. Tuo noriu pasakyti, kad šokėjų darbas turėtų būti vertinamas kaip bet kuri kita profesija – tai darbas, už kurį nusipelnoma atitinkamo atlygio. Ypač kai kalbame apie didelius koncertus, kuriuose atlikėjas uždirba šimtus tūkstančių eurų.
Pačioje mano karjeros pradžioje dažnai gaudavau pasiūlymų šokti „dėl reklamos“ arba už labai mažą atlyginimą. Visada stengiausi užtikrinti, kad tiek aš, tiek mano mokiniai, kurie dalyvauja pasirodymuose, būtų tinkamai ir sąžiningai apmokami. Ir sakydama „tinkamai“, neturiu omenyje 50 € – turiu omenyje pagrįstą profesionalų honorarą“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Choreografė tęsė: „Aš niekada nesu ėjusi pati koncertuoti, taip pat niekada nesivedžiau savo mokinių į pasirodymus ar koncertus, kuriuose iš šokėjų tikimasi dirbti nemokamai arba už labai mažą atlygį. Man tai yra nepaprastai nepagarbu. O kai mažiau patyrę ar mažiau profesionalūs šokėjai sutinka pasirodyti dėl „matomumo“ ar už beveik nieką, jie atima galimybes iš profesionalų, kurie dešimtmečius tobulino savo įgūdžius ir kūrė savo karjeras. Man taip jau ne kartą yra nutikę su Lietuvos menininkais ir komerciniais darbais, tačiau, tiesą sakant, nesitikėjau susidurti su tokia pačia situacija ir su pasaulinio lygio žvaigžde, tokia kaip A$AP Rocky.“
Pasak Kristinos, ji sulaukė žinutės iš pasaulinio lygio žvaigždės vadybos. „Likus porai savaičių iki koncerto, jie pradėjo ieškoti twerk šokėjų A$AP Rocky pasirodymui „Žalgirio“ arenoje. Jie susisiekė su manimi, per mano profilį rado mano mokines ir pradėjo rašyti joms vienai po kitos. Kai galiausiai atsakiau, kad galbūt norėčiau pasirodyti, iš pradžių man buvo pasakyta, kad darbas yra neapmokamas.“
Šokėja taip pat pridėjo ekrano kopiją, kurioje matyti jos ir A$AP Rocky vadybos susirašinėjimas, kuriame rašoma, kad rugsėjo 25 d. ieškomos dvi merginos twerk pasirodymui, tačiau darbas nebūtų apmokamas.
„Pasakiau jiems, kad absoliučiai nėra jokios galimybės, ypač todėl, kad mums dar reikėtų keliauti iš kito miesto – tai reiškia kuro išlaidas, kelionės laiką ir visas kitas išlaidas, jau nekalbant apie mūsų profesionalių įgūdžių vertę.
Po to jie pasakė, kad galėtų sumokėti po 200 € kiekvienam. Tai nėra daug, bet bent jau kažkas. <..> Jie taip pat pasakė, kad turėtume atvykti 17 val. Kadangi tai buvo darbo diena, paaiškinau, kad tiek aš, tiek studentas, kurį pasirinkau vykti kartu su manimi, turime darbus ir galėtume atvykti šiek tiek vėliau, tarkime, likus 2 valandoms iki pasirodymo. Manau, kad tai yra visiškai protinga, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie su manimi susisiekė likus vos 2 savaitėms iki renginio“, – toliau pasakoji Kristina.
Pasaulinio lygio žvaigždės vadyba Kristinai pasiūlė išeiti iš darbo anksčiau, esą tai jai būtų didelė reklama: „Tada man buvo pasakyta, kad tai būtų „didžiulė rekla“ mano šokių pamokoms ir kad turėtume tiesiog išeiti iš darbo anksčiau, kad spėtume laiku.
Koks dar viešumas? Nuoširdžiai nesuprantu, ką jie tuo norėjo pasakyti. Labai abejoju, kad A$AP Rocky būtų paskelbęs ką nors „Instagram“ ir reklamavęs mano šokių pamokas. Be to, aš šoku jau 16 metų ir iš to užsidirbu pragyvenimui. Viešumas ir patirtis, žinoma, visada yra gerai, bet po visų šių metų, praleistų šokant, aš noriu UŽDIRBTI.“
Galiausiai ši istorija pasisuko netikėta linkme: „Taigi paprašiau jų atsiųsti visą reikiamą informaciją el. paštu – norėjau žinoti tvarkaraštį, aprangą ir visas kitas detales.
Tada gavau tokį atsakymą: „Rasime ką nors kitą.“
Štai ir viskas. Nežinau, ką jie galiausiai pasirinks. Greičiausiai tai bus kažkas, kas šiuo metu yra mano mokinys arba anksčiau su manimi treniravosi, nes šiuo metu aš esu vienintelis žmogus Lietuvoje, mokantis twerk’o. Aš ir mano partneris būtume parodę aukštą twerk’o lygį ir atstovavę Lietuvai taip gerai, kaip tik galime, bet tai jų pasirinkimas.
Sėkmės jiems dabar. Štai tokia yra profesionalių šokėjų darbo sąlygų realybė ir tai, kaip su jais vis dar gali būti elgiamasi – net kai kalbama apie pasaulinio garso atlikėjų koncertus.
P. S. Problema ne tik pinigai. 200 eurų yra šiokia tokia suma, tačiau problema yra ir tai, kad šokėjų ieškoma likus vos 1–2 savaitėms iki koncerto, komunikacija yra visiškai neprofesionali ir nepagarbi. Šokėjai nėra daiktai, skirti dėmesiui pritraukti, ir tai nėra lengvas darbas. Ne visi tai supranta.“
Naujienų portalas tv3.lt dėl situacijos kreipėsi į A$AP Rocky vadybą, gavę atsakymą – publikaciją papildysime.
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