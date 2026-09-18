Išvydęs Oksanos Pikul talentą, Gabrielius Vagelis rėžė tiesiai: „Tikrai...“

Nuoširdaus ir humoro nestokojančio pokalbio metu dainininkas atskleidė ne tik keistas savo vardo atsiradimo aplinkybes, bet ir prabilo apie patirtus išbandymus televizijos projekte, aistrą interjero dizainui, asmeninį stilių bei artėjančius didžiulius karjeros žingsnius.
Gabrieliaus vardo istorija
Laidoje palietus vardų atsiradimo istorijas, G. Vagelis prisipažino puikiai žinantis, kaip gavo savo vardą. Paaiškėjo, kad lemiamą žodį šeimoje tarė jo tėčio mama – močiutė.
„Mano tėčio mama turėjo gana didelę įtaką mūsų šeimoje. Mama mane norėjo pavadinti Džiugu – jai šitas vardas buvo labai gražus. Tada mano močiutė pasakė, kad čia yra kažkoks šuns vardas ir tikrai Džiugu tu vaiko nevadinsi“, – juokėsi Gabrielius.
Po šio močiutės pareiškimo šeima bendru nutarimu išrinko Gabrieliaus vardą, sietą su angelu bei šventumu. Atlikėjas paminėjo, kad draugai jį retai vadina Gabrium – dažniau kreipiasi pilnu vardu arba tiesiog Vageliu.
Projektas „Tautos bukiausias“ ir užklupusi savikritika
Dalyvavimas televizijos projekte „Tautos bukiausias“ atlikėjui atnešė nemažai emocinių išbandymų. G. Vagelis neslėpė, kad po pačios pirmosios laidos filmavimo jautėsi itin prastai ir grįžęs namo išgyveno tikrą dramą.
„Po pirmos laidos filmavimo aš grįžau namo nežmoniškai susinervinęs, nes galvojau, kad esu visišku idiotu. Man atrodė, kad aš absoliučiai nieko nežinau“, – kalbėjo jis.
Nors loginės ir praktinės užduotys kėlė streso, o vedėjų replikos kartais erzino, vėliau situacija gerėjo. Atlikėjas džiaugėsi, kad neblogai sekėsi prezentacijų bei garsių žmonių atpažinimo užduotys, nors ir pasitaikė kuriozų.
Pokalbio metu jis paminėjo, kad geriausias jo draugas šiame projekte yra plaukikas Danas Rapšys, o protingiausiu „klasioku“ įvardijo Vytautą Kaniušonį.
Taip pat užsiminė ir apie Oksaną Pikul:
„Aš tiesiog žinau tą jų meilės ir išsiskyrimo istoriją pastaruoju metu, bet Oksana mane buvo nustebinus, kai dalyvavo kitame projekte. Ten ji dainavo ir tikrai gerai pasirodė, puikiai įsikūnijo, kas man atrodo tikrai nėra lengva, tai jai puikiai sekėsi.“
Neišsipildžiusi svajonė – interjero dizainas
Be muzikinės veiklos, G. Vagelis turi didžiulę aistrą interjero dizainui ir po truputį siekia realizuoti save šioje srityje. Jis prisipažino mėgstantis ieškoti išskirtinių baldų bei detalių, o pritrūkęs vietos savo bute, pradėjo įrenginėti tėvų, brolio bei draugų namus.
Atlikėjas neslepia kritikos populiariam lietuviškam interjero stiliui, kuriame trūksta charakterio:
„Matau, kaip Lietuvoje yra nuobodu, nes viskas yra tas pats per tą patį. Viena spalva, jokio charakterio. O aš manau, kad charakteris turėtų būti namuose ir atspindėti tave“.
Apsilankęs radijo studijoje, G. Vagelis iškart pateikė savo pastebėjimus dėl apšvietimo – jo teigimu, standartinis lubinis apšvietimas turėtų apskritai išnykti iš kasdienybės, nes jis nesukuria jokio jaukumo ir yra skirtas nebent tvarkymuisi.
G. Vagelis yra žinomas ir dėl savo išskirtinio sceninio įvaizdžio. Nors anksčiau mėgdavo lankytis dėvėtų rūbų parduotuvėse, atlikėjas teigia nuo to pavargęs ir perėjęs į platformą „Vinted“.
Kelionių metu jį itin sužavėjo Azijos (ypač Japonijos) gyventojų stiliaus pojūtis bei drąsa derinti pačius įvairiausius drabužius.
Nauja daina ir seksualumas kūryboje
Muzikinėje srityje G. Vagelis pristato naują kūrinį „Nubučiuota“. Daina pasakoja apie fantastinį sapnų pasaulį, kuriame žmogus susikuria norimą realybę, tačiau pabudęs supranta, kad viskas yra kitaip.
Dainos vaizdo klipas ypatingas – jame dominuos ne pats atlikėjas, o dviračių studijos „Cycle Path“ įkūrėja Gabrielė Kasi, kuri visame klipe mins treniruoklį. Pokalbio metu atlikėjas pabrėžė, kad nebijo savo kūryboje akcentuoti erotikos bei kūniškumo:
„Aš mėgstu. Aš manau, kad tie kūniški dalykai mums daug reiškia gyvenime. Tik mes dažnai bijom apie tai kalbėti“.
G. Vagelis gerbėjams paruošė ir dar vieną didelę naujieną – du išskirtinius areninius koncertus: lapkričio 13 d. Vilniuje ir sausio 23 d. Kaune.
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