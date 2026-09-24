Lietuvoje atšaukiamas koncertas: sušlubavo atlikėjo sveikata

Apie tai buvo pranešta socialiniuose tinkluose.
Liūdna žinia apie koncertą
Ten Kauno valstybinės filharmonijos atstovai kreipėsi į klausytojus pranešdami, kad koncertas atšaukiamas dėl atlikėjo ligos. Jame turėjo pasirodyti fortepijono duetas iš Italijos – Nico Fuscaldo ir Filippo Garruba.
Facebook rašoma:
„Gerbiami klausytojai,
informuojame, kad dėl atlikėjo ligos atšaukiamas renginys OPEROS PASAULIS FORTEPIJONUI, turėjęs įvykti 2026 m. rugsėjo 26 dieną.
Pinigai už bilietus bus grąžinami automatiškai atgal į pirkėjo banko sąskaitą iki 2026 m. spalio 5 dienos (imtinai) – papildomų veiksmų imtis nereikia.
Jeigu Jūsų bilietai buvo pirkti kasoje, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected] prisegant grąžinamus bilietus bei patikslinant gavėjo rekvizitus ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.
Atsiprašome už galimus nepatogumus.“
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