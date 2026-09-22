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Nuomonės formuotoja gavo šiurpinantį laišką: teigiama, kad mylimasis turi slaptą vaiką

2026-09-22 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 17:55
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Realybės šou žvaigždė ir nuomonės formuotoja Gemma Collins paviešino šiurpinantį persekiotojo laišką, kuriame teigiama, kad jos sužadėtinis Rami Hawash buvo jai neištikimas ir susilaukė slapto vaiko. Žvaigždė tikina, kad laiške pateikti kaltinimai yra melagingi.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Realybės šou žvaigždė ir nuomonės formuotoja Gemma Collins paviešino šiurpinantį persekiotojo laišką, kuriame teigiama, kad jos sužadėtinis Rami Hawash buvo jai neištikimas ir susilaukė slapto vaiko. Žvaigždė tikina, kad laiške pateikti kaltinimai yra melagingi.

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Gemma Collins socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti vienas iš jai atsiųstų laiškų. Jame anoniminis asmuo pateikė melagingus teiginius apie jos sužadėtinį Rami Hawash, rašė TheSun.

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FOTOGALERIJA. Gemma Collins

Gavo šiurpų laišką

Laiško autorius tvirtino, kad vyras neva buvo neištikimas ir susilaukė vaiko su kita moterimi.

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„Tikiuosi, Rami nesikrausto per toli.

Jo dukra turėtų gimti rugsėjo 15 dieną, tikrai apie tai žinojai! Tas vaikinas tiesiog negali susilaikyti“, – rašoma laiške.

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Paviešinusi jo dalį, Gemma Collins trumpai pakomentavo situaciją.

„Dar vienas laiškas nuo žmogaus, kuris yra apsėstas minties, kad Rami turi dar vieną vaiką...“ – rašė ji.

Žvaigždės gerbėjus laiško turinys pribloškė. Komentaruose žmonės reiškė palaikymą Gemma Collins ir vylėsi, kad situaciją tiria policija.

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„Tai pasibaisėtina. Siunčiu meilę“, – rašė vienas žmogus.

„Tai visiškai šlykštu! Tikiuosi, policija dėl to kažką daro!“ – pridūrė kitas.

„Suprantu, kad esi viešumoje, tačiau vis tiek esi žmogus ir to nenusipelnei. Jei tik žmonės, neturintys nieko gražaus pasakyti, galėtų apskritai nieko nesakyti. Siunčiu meilę“, – rašė dar vienas internautas.

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Sulaukė ir kitų šiurpinančių siuntų

Tai ne pirmas kartas, kai Gemma Collins sulaukia nerimą keliančių siuntų iš nepažįstamo žmogaus.

Apie patirtą persekiojimą ji prabilo ir naujame dokumentiniame filme „Gemma Collins: Everything I Am“.

Žvaigždė atskleidė, kad anksčiau paštu yra gavusi ne tik įžeidžiančių laiškų, bet ir žiurkių nuodų bei šunų išmatų.

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„Buvimas garsia tikrai reiškia, kad gali tapti taikiniu. Žmonės mano, kad tavo gyvenimas yra tobulas, tačiau jie tai pažiūrės ir supras, kad iš tiesų taip nėra“, – sakė Gemma Collins.

Ji taip pat atskleidė, kad į situaciją įsitraukė policija, kriminalinių tyrimų pareigūnai ir kriminalistai. Gemma Collins padėkojo pareigūnams už tai, kad jie į jos patiriamą persekiojimą pažvelgė rimtai.

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