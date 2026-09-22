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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Ši Lietuvos poliklinika kviečia nemokamai patikrai: po jos – Kučinsko koncertas

2026-09-22 12:50 / šaltinis: Made In Vilnius
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2026-09-22 12:50
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Karoliniškių poliklinika rengia jauklų bendruomenės vakarą ir kviečia pacientus, jų artimuosius bei visus vilniečius susitikti ne gydytojo kabinete, o išskirtiniame renginyje po atviru dangumi. Susirinkusiųjų laukia muzika, bendravimas ir svarbus dėmesys sveikatai.

Edmundas Kučinskas, lašelinė (nuotr. BNS, Shutterstock.com)
GALERIJA (4)

Karoliniškių poliklinika rengia jauklų bendruomenės vakarą ir kviečia pacientus, jų artimuosius bei visus vilniečius susitikti ne gydytojo kabinete, o išskirtiniame renginyje po atviru dangumi. Susirinkusiųjų laukia muzika, bendravimas ir svarbus dėmesys sveikatai.

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Renginys vyks rugsėjo 29 dieną, nuo 17.00 val., Karoliniškių poliklinikos vidiniame kiemelyje (L. Asanavičiūtės g. 27A, įėjimas iš L. Asanavičiūtės gatvės pusės).

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edmundas Kučinskas

Nemokama patikra ir koncertas

Organizatoriai paruošė turiningą programą, kurios metu lankytojai galės ne tik pasimėgauti rudens vakaru, bet ir pasirūpinti savijauta. Prieš prasidedant pagrindinei vakaro daliai, poliklinikos specialistai atliks nemokamą regos aštrumo patikrinimą.

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Pastebėjus regos pablogėjimą, gyventojams bus suteikta pagalba iškart užsiregistruoti gydytojo oftalmologo konsultacijai.

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Vakaro kulminacija taps gyvos muzikos pasirodymas – susirinkusius džiugins visiems puikiai pažįstamas atlikėjas Edmundas Kučinskas.

„Kviečiame atvykti kartu su tėvais, seneliais, kitais šeimos nariais ar draugais – praleiskime vakarą drauge, pabūkime kartu, pasimėgaukime koncertu ir pasirūpinkime savo sveikata“, – ragina poliklinikos atstovai.

Renginys yra nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Užsiregistruoti galima internetu arba telefonu +370 698 76991.

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