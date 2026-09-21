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TV3 naujienos > Žmonės

Pamatę naujausią 71-erių Edmundo Kučinsko nuotrauką, nustebo: „Pasportavęs?“

2026-09-21 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 20:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

71-erių dainininkas Edmundas Kučinskas gerbėjus stebina legendinėmis savo dainomis, bet ir itin jaunatviška išvaizda. Jo naujausia nuotrauka socialiniuose tinkluose sulaukė daugybės komentarų.

Edmundas Kučinskas (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (13)

71-erių dainininkas Edmundas Kučinskas gerbėjus stebina legendinėmis savo dainomis, bet ir itin jaunatviška išvaizda. Jo naujausia nuotrauka socialiniuose tinkluose sulaukė daugybės komentarų.

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Ją jis paviešino savo Facebook paskyroje.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edmundas Kučinskas

Sulaukė komplimentų

Ten vyras užfiksuotas besimėgaujantis saule, įsiamžinęs romantiškame saulėlydžio fone. Prie nuotraukos atlikėjas rašė:

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„Ten, kur saulė įsivaizduoja, kad įdegio visiems vis dar negana, todėl net besileisdama švysteli pilną puokštę spindulių.“

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Netrukus gerbėjai suskubo komentuoti ne tik apie jo atliekamas dainas – ne vienas pastebėjo, kaip jaunatviškai atrodo E. Kučinskas. Žmonės rašė:

  • „Super vyras.“
  • „Visados jaunas.“
  • „Pasportavęs?“

 

 

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