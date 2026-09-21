Pamatę naujausią 71-erių Edmundo Kučinsko nuotrauką, nustebo: „Pasportavęs?“

Ją jis paviešino savo Facebook paskyroje.
Sulaukė komplimentų
Ten vyras užfiksuotas besimėgaujantis saule, įsiamžinęs romantiškame saulėlydžio fone. Prie nuotraukos atlikėjas rašė:
„Ten, kur saulė įsivaizduoja, kad įdegio visiems vis dar negana, todėl net besileisdama švysteli pilną puokštę spindulių.“
Netrukus gerbėjai suskubo komentuoti ne tik apie jo atliekamas dainas – ne vienas pastebėjo, kaip jaunatviškai atrodo E. Kučinskas. Žmonės rašė:
- „Super vyras.“
- „Visados jaunas.“
- „Pasportavęs?“
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