Žinoma komikė patyrė šiurpią traumą: teko skubėti į ligoninę

Pasakodama, kas nutiko, Angie Le Mar rašė: „Penktadienį ką tik buvau baigusi plaukioti, didžiavausi įveikusi 32 baseino ilgius, nors paprastai nuplaukiu 50. Šiek tiek apsipirkau, planavau vykti į mokyklos laikų draugės 60-metį. Su gimtadieniu, Marilyn.
Tada vienas žingsnis nubloškė mane ant šaligatvio, o aš trenkiausi į stovintį automobilį taip, tarsi būčiau tikrinusi jo padangas. Skausmas buvo beprotiškas! Vakar vakare – Lewisham ligoninė, gipsas, plyšusi Achilo sausgyslė.“
Vyko į ligoninę
Komikė pasakojo, kad netrukus sulaukė skambučio iš ligoninės ir buvo paprašyta sugrįžti, rašė Express.
„Ligoninė paskambino ir pasakė: „Grįžkite, turime pergipsuoti.“ Pėdą reikia laikyti balerinos pozicijoje. Netrukus pamatysite mane „Spragtuke“!“ – juokavo ji.
Įrašo pabaigoje Angie Le Mar pridūrė: „Kai gyvenime vyksta įvairūs dalykai, visko gali nutikti. Bet aš gyvenu tikėdama ir pasitikiu Visagalio planu. Didžiulė pagarba tiems, kurie vaikšto su ramentais, nes tai tikrai nėra lengva.“
Pasipylė palaikymo žinutės
Po jos įrašu netruko pasipilti palaikymo ir greito pasveikimo linkinčios žinutės.
Radijo laidų vedėja Angie Greaves rašė: „O, Angie, linkiu kuo greičiau pasveikti... Ir pažiūrėkite, kaip net iš tokios situacijos sugebi pasijuokti. Tavo tikėjimas padės tau greičiau pasveikti.“
Laidos „A Place In The Sun“ žvaigždė Leah Charles King taip pat išreiškė palaikymą: „O ne! Labai gaila tai girdėti. Linkiu greitai pasveikti, karaliene.“
Aktorius ir BBC radijo žvaigždė Eddie Nestor pridūrė: „Labai gaila tai girdėti, karaliene. Gal dabar galėsi šiek tiek pailsėti. Mūsų dar laukia darbai. Su meile.“
Dainininkė Wendi Harriot rašė: „Angie – vienintelis žmogus, gebantis net rimtose situacijose priversti juoktis iki ašarų. Esi palaiminta. Tavo sveikimas bus itin greitas. Myliu tave.“
Angie Le Mar karjera tęsiasi jau keturis dešimtmečius. Ji žinoma kaip komikė, aktorė, rašytoja, režisierė, laidų vedėja ir prodiuserė.
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